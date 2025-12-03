Nada que objetar a la victoria del Real Madrid en San Mamés. Ernesto Valverde admitió que el conjunto de Xabi Alonso había sido mejor que ... el Athletic. «Hay que reconocer los méritos del rival, y levantarnos», señaló. No hay tiempo para más lamentaciones. Es una situación que el equipo ya ha vivido esta temporada. «Es un resultado duro pero dentro de dos días llega el Atlético y cobra más importancia. Lo que se nos exige es una reacción».

Desde su punto de vista, el primer gol de Mbappé les hizo «mucho daño». «Hemos estado un rato yendo altos a la presión sin coordinación, pero hemos tenido el tiro de Guruzeta y la parada a Berenguer. Ellos también han contado con alguna, pero recibir el segundo antes del descanso ha sido un poco inesperado».

Para el técnico de Viandar de la Vera la clave del choque estuvo en «la calidad y la fortaleza física» de sus rivales. «Se te anticipan y se te echan encima, y ante eso nosotros hemos tratado de ajustarnos para no darles espacios, pero metían balones largos a la espalda muy precisos. Jugamos con riesgos y hoy –por este miércoles– no nos han valido porque cualquier control de Mbappé era una ocasión de peligro», explicó.

En su opinión, la victoria fue «mérito de ellos». «Hemos cometido errores y cualquier imprecisión te la hacen pagar cara. Nosotros no hemos podido marcar dos balones que hemos logrado robarles, y su juego al espacio nos ha hecho mucho daño», resumió.

Fortaleza

El entrenador rojiblanco también explicó que alineó a Galarreta, Rego y Jauregizar en el centro del campo «para que tuviera la fortaleza con respecto a lo que iban a sacar ellos, tener opciones en las disputas y correr con los jugadores de banda. En la pizarra salía todo bien, pero luego el rival ha estado fuerte y no hemos tenido muchas opciones».

Cuestionado por jugadores concretos como Adama y Rego, Valverde señaló que había visto al lateral izquierdo «muy bien». «Es el relevo natural de Yuri. Necesita partidos para asentarse y estoy contento porque se esfuerza cada día. En el duelo individual es un jugador fuerte que nos puede dar más cosas», manifestó. Sobre el centrocampista apuntó que el hecho de que pueda jugar contra el Real Madrid la temporada de su debut «es una buena noticia». El técnico admitió que el jugador había «sufrido y tenido imprecisiones, pero los jóvenes tiene que conocer el valor de la victoria y de la derrota», dijo.