El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Xabi Alonso y Ernesto Valverde se saludan al final del partido. Ignacio Pérez

«Hay que reconocer los méritos del rival, y levantarnos»

Valverde admite que el juego al espacio del Real Madrid «nos ha hecho mucho daño» y que no les valió «asumir riesgos»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:14

Comenta

Nada que objetar a la victoria del Real Madrid en San Mamés. Ernesto Valverde admitió que el conjunto de Xabi Alonso había sido mejor que ... el Athletic. «Hay que reconocer los méritos del rival, y levantarnos», señaló. No hay tiempo para más lamentaciones. Es una situación que el equipo ya ha vivido esta temporada. «Es un resultado duro pero dentro de dos días llega el Atlético y cobra más importancia. Lo que se nos exige es una reacción».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16
  10. 10 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Hay que reconocer los méritos del rival, y levantarnos»

«Hay que reconocer los méritos del rival, y levantarnos»