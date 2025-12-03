Unai Simón, el mejor del Athletic-Real Madrid. ¿Y para ti, quién ha sido el más destacado? Vota aquí
Igor Barcia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:28
Unai Simón
Portero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El mejor del encuentro sin discusión. No pudo hacer nada en los tres goles del Real Madrid y además tuvo unas cuantas intervenciones de mérito, hasta tres en la primera parte y otra en el tramo final del encuentro a remate de Valverde.
Lekue
Defensa
Valoración del redactor
Le tocó la papeleta más complicada del encuentro, la de intentar frenar a un Mbappé que quería reivindicarse en San Mamés. El Madrid buscó en todo momento al francés y Lekue sufrió muchísimo, porque además se vio demasiado desprotegido en ese lateral. Fue reemplazado al descanso.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Después de dos encuentros donde el Athletic había dejado la puerta a cero, ante el Madrid volvió a surgir esa fragilidad defensiva que está evidenciando el equipo rojiblanco este curso. El central de Vitoria sufrió muchísimo ante la movilidad de Mbappé y Vinicius, que le llevaron a salir de posición y a verse superado en el juego a espaldas de los centrales.
Adama
Defensa
Valoración del redactor
Titular frente al Real Madrid en lugar de Yuri, Adama fue de los futbolistas rojiblancos que mejor rendimiento ofreció en un encuentro para olvidar. Trató de mantener siempre su sitio, olvidándose de subir por su carril, y vio como el Madrid volcaba todo el juego por el otro costado.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Otro de los jugadores que se salvó del flojo rendimiento colectivo que ofreció el Athletic ante el club blanco. En la primera parte salvó dos balones muy comprometidos y trató de estar siempre en su sitio pese a que Mbappé anoche fue un gran problema para la defensa rojiblanca.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Superado en el experimento que realizó Ernesto Valverde en el centro del campo. Tanto Jauregizar como el centrocampista eibarrés jugaron más arriba de lo habitual, pero Galarreta estuvo más perdido que de costumbre y entró menos en contacto con el balón. Fue el damnificado en el descanso por el cambio de sistema
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Tampoco pudo ofrecer su mejor versión en el encuentro de anoche porque al estar en una línea de cuatro tan alta, se vio superado por los envíos en largo que superaban ese intento de presión. Tras el descanso volvió a su ubicación habitual.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Titularidad frente al Real Madrid, lo que refleja la confianza que tiene Valverde en el centrocampista bilbaíno. Rego ocupó la plaza de pivote en solitario en la primera mitad, y aunque intentó ordenar el juego del equipo, lo tuvo complicado ante la solvencia del Real Madrid para atacar la defensa rojiblanca.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Empezó por la derecha, la posición que menos le gusta, pero después alternó su posición con Nico Williams intentando hacer daño a la defensa blanca. Tuvo una ocasión clarísima a la media hora de encuentro, con un remate al que Courtois hizo una gran parada.
Nico
Delantero
Valoración del redactor
El Real Madrid no le dio las facilidades que dio el fin de semana el Levante. Nico estuvo mucho más vigilado en cada intento que el pequeño de los Williams hizo para encarar a su par, y tuvo muy pocas ocasiones para desbordar y hacer año, más allá de una buena asistencia a Berenguer.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Mucha pelea y muy poco premio. Guruzeta batalló en solitario en punta, fue el primer jugador en presionar, y tuvo una clara ocasión en la primera parte a a la que respondió Courtois con una gran intervención. Por lo demás, muy poca incidencia en el juego de ataque, al menos en oportunidades.
Sube
Decisivo
Unai Simón
Si no es por sus intervenciones, el Real Madrid pudo salir de San Mamés con una contundente goleada a su favor.
Baja
Problemas
Lekue
Valverde le hizo un regalo envenenado al darle la titularidad frente a un Mbappé enchufado en su regreso a San Mamés.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón124
Jauregizar112
Daniel Vivian105
Alejandro Berenguer89
Yuri Berchiche86
Robert Navarro82
Gorka Guruzeta78
Iñigo Ruiz de Galarreta75
Laporte66
Aitor Paredes65
Nico Williams62
Oihan Sancet59
Alejandro Rego54
Iñaki Williams49
Jesús Areso49
Gorosabel43
Unai Gómez38
Mikel Vesga36
Adama32
Maroan Sannadi31
Iñigo Lekue23
Nico Serrano20
Selton Sued 14
Beñat Prados10
Urko Izeta6
Ibon Sánchez5
Ander Izagirre-
Asier Hierro-
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
