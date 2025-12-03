La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido Al contrario de lo que ocurrió contra el Barcelona, el brasileño se fundió en un abrazo con Xabi Alonso

Juanma Mallo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

A Vinicius Junior le gusta la polémica. Le persigue. Sino, la busca. No puede terminar un partido sin contar con su dosis de protagonismo. Este miércoles, en San Mamés, ha vuelto a ocurrir. Ha sucedido a mitad de la segunda parte.

Ampliar

El Real Madrid ya tenía el marcador a su favor. Habían marcado Mbappé en dos ocasiones, y también Camavinga. Entonces, Vinicius ha tenido un problema con el línea y la afición local se lo ha recriminado.

El brasileño, en ese momento, ha reaccionado y con sus dedos, a modo de burla, ha contado hasta tres con los dedos. «Un, dos, tres», en referencia a las dianas que había conseguido su escuadra.

No es el único gesto que ha llamado la atención de Vinicius en San Mamés. También cuando ha sido sustituido. Lejos del enfado que protagonizó contra el Barcelona, cuando recriminó a su técnico la sustitución, en San Mamés se dio un gran abrazo con Xabi Alonso.