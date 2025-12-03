El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé El francés, con su diana, la tercera del Madrid, ha sentenciado al Athletic

Era la sentencia del Real Madrid. Después del 0-2 al descanso, con goles de Mbappé y Camavinga, al inicio de la segunda parte, el delantero galo se sacó un disparo desde fuera del área que destrozó cualquier esperanza para el Athletic. Fue una diana brutal, espectacular, que sorprendió a Unai Simón y también a otros futbolistas bilbaínos que estaban sobre el césped.

Las cámaras que retransmiten el encuentro han enfocado a Nico Williams. El gesto del pequeño de los hermanos hablaba por muchos de los hinchas locales que se llevaban las manos a la cabeza con la diana anotada por el francés. Es una mueca de sorpresa, de extrañeza, como diciendo que no comprende la enorme capacidad que tiene Mbappeé para superar a los adversarios.

Desde fuera del área, se ha sacado un potente disparo para dar los tres puntos al Real Madrid. Como en la primera mitad, el ariete ha sido capaz de superar al portero de Murgia desde fuera del área.

Entre Mbappé y Camavinga han superado al Athletic para llevarse el triunfo a Madrid y despejar las dudas que se cernían sobre su técnico, Xabi Alonso.