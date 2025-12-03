El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé

El francés, con su diana, la tercera del Madrid, ha sentenciado al Athletic

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:37

Comenta

Era la sentencia del Real Madrid. Después del 0-2 al descanso, con goles de Mbappé y Camavinga, al inicio de la segunda parte, el delantero galo se sacó un disparo desde fuera del área que destrozó cualquier esperanza para el Athletic. Fue una diana brutal, espectacular, que sorprendió a Unai Simón y también a otros futbolistas bilbaínos que estaban sobre el césped.

Las cámaras que retransmiten el encuentro han enfocado a Nico Williams. El gesto del pequeño de los hermanos hablaba por muchos de los hinchas locales que se llevaban las manos a la cabeza con la diana anotada por el francés. Es una mueca de sorpresa, de extrañeza, como diciendo que no comprende la enorme capacidad que tiene Mbappeé para superar a los adversarios.

Desde fuera del área, se ha sacado un potente disparo para dar los tres puntos al Real Madrid. Como en la primera mitad, el ariete ha sido capaz de superar al portero de Murgia desde fuera del área.

Entre Mbappé y Camavinga han superado al Athletic para llevarse el triunfo a Madrid y despejar las dudas que se cernían sobre su técnico, Xabi Alonso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16
  9. 9 El Euromillones del martes sonríe a un nuevo millonario en España y deja una alegría en Bizkaia: resultados del 2 de diciembre
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé

El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé