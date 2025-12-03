El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

San Mamés ruge con la mejor entrada de la temporada

El duelo ante el Madrid es el quinto partido con más público del Athletic en su estadio

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:22

Comenta

San Mamés volvió a mostrar una gran entrada. El duelo ante el Real Madrid reunió a 51.313 espectadores, lo que le convierte en la ... mejor asistencia de la temporada en un partido del Athletic, por encima de los 51.059 registrados en el encuentro frente al Arsenal. Aun así, el templo rojiblanco se quedó a las puertas de su récord histórico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  8. 8 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16
  9. 9 El Euromillones del martes sonríe a un nuevo millonario en España y deja una alegría en Bizkaia: resultados del 2 de diciembre
  10. 10 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo San Mamés ruge con la mejor entrada de la temporada

San Mamés ruge con la mejor entrada de la temporada