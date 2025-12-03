San Mamés ruge con la mejor entrada de la temporada

San Mamés volvió a mostrar una gran entrada. El duelo ante el Real Madrid reunió a 51.313 espectadores, lo que le convierte en la ... mejor asistencia de la temporada en un partido del Athletic, por encima de los 51.059 registrados en el encuentro frente al Arsenal. Aun así, el templo rojiblanco se quedó a las puertas de su récord histórico.

El registro absoluto continúa siendo el de los 52.114 espectadores que abarrotaron el estadio el 17 de abril de 2025 en los cuartos de final de la Europa League ante el Glasgow Rangers. Aquella noche sigue siendo la de mayor aforo desde la inauguración de la nueva Catedral. Le siguen en el top 4 la semifinal de Copa ante el Atlético de Madrid (52.061), la de la Liga Europa ante el Manchester United (51.890) y la de Copa con Osasuna (51.544). El del Madrid va al puesto cinco en la clasificación.

Pese al ambientazo contra el Real Madrid, la mejor asistencia de la temporada en San Mamés continúa siendo la del Euskadi–Palestina, con 51.396 espectadores.