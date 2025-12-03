La impotencia del Athletic ante los poderosos: nueve goles encajado, cero marcados

Entre los varios problemas que afectan al Athletic en esta temporada poco ilusionante, hay uno que marca una tendencia preocupante. El equipo rojiblanco muestra una ... dificultad enorme para competir y hacer daño a los rivales de mayor entidad. Los últimos resultados ante clubes de élite han vuelto a poner de manifiesto un patrón que se repite y que condiciona las aspiraciones del equipo. Arsenal (0-2), Barcelona (4-0) y Real Madrid (0-3) se han impuesto sin que los rojiblancos hayan sido capaces de marcar siquiera un gol.

Si se analiza con perspectiva, el problema se agrava. Con el Arsenal se compitió durante una amplia parte del duelo, pero en los dos más recientes choques ante Barcelona y Madrid no ha habido ni opción.

Si se baja un escalón, el Borussia Dortmund y el Newcastle también firmaron resultados concluyentes ante los de Valverde, 4-1 y 2-0.

La impotencia del equipo se reflejó también en la grada. No es de extrañar que las escaleras de salida comenzaran a llenarse de hinchas que abandonaban San Mamés desde el minuto 80, frustrados por el desarrollo del partido y el ejercicio de impotencia de los rojiblancos.

El partido acabó en medio de un silencio de impotencia sepulcral y con la mitad de los 51.313 espectadores que significaron la mejor entrada de la campaña en un partido de los rojiblancos y la quinta de la historia.

La pasada campaña, el Athletic dejó mejor imagen frente a los equipos más poderosos de LaLiga. El conjunto rojiblanco perdió 2-1 en el campo del Barcelona, pero mostró capacidad de competir durante todo el partido, manteniendo la igualdad en varios tramos del encuentro. Y en San Mamés se impuso 2-1 al Real Madrid en un recordado choque.

La frustración de Lekue

Los partidos ante los poderosos evidencian la enorme dificultad del Athletic este curso para ser competitivo ante los más poderosos. Y de paso abre dudas sobre la capacidad de este equipo para afrontar los desafíos que vienen, con Atlético de Madrid y PSG en el horizonte inmediato.

El capitán de este miércoles, Iñigo Lekue, no ocultó la frustración tras la contundente derrota, reconoció la superioridad del rival y señaló las carencias de su equipo. «Nos ha faltado todo, sobre todo en la primera parte, que han sido clarísimamente superiores en llegada. Hemos tenido dos o tres ocasiones cuando mejor estábamos, pero su portero ha hecho paradones. Esa superioridad en llegadas nos ha matado», explicó Lekue.

«La verdad es que a pesar de que son cosas que las trabajas, sin jugadores rápidos, fuertes y de calidad. En la primera parte nos han superado con balones largos que les permitían dejar atrás nuestra presión», dijo el lateral.

A pesar del duro revés, Lekue intentó transmitir optimismo de cara a los próximos desafíos: «Es una semana ilusionante. Intentaremos hacer nuestro juego. Tenemos el ejemplo de lo que no debemos hacer», concluyó y señaló la necesidad de aprender de la derrota para mejorar en los próximos compromisos del equipo.

Las decepciones de la goleada en Barcelona y del empate en Praga quedaron paliadas por el triunfo del sábado en Levante. La derrota ante el Madrid es de las que hace daño porque aumenta las dudas. «El primer mensaje en el vestuario ha sido que hay que ganar al Atlético», zanjó Lekue.