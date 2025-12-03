El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Berenguer trata de controlar un balón ante Rudiger. Jordi Alemany

Los blancos emborronan la pizarra de Valverde

El técnico rojiblanco adelanta su centro del campo para presionar, pero el Madrid rompe ese planteamientocon su juego directo

Igor Barcia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:28

Comenta

Hay días en que los planes del entrenador por intentar sorprender y hacer daño al rival se caen como un castillo de naipes al primer ... soplo de aire. Ernesto Valverde diseñó un planteamiento de presión alta con Jauregizar y Galarreta adelantados a Rego, que ejerció de pivote único. Pero bastaron dos o tres lanzamientos cruzados por la defensa del Real Madrid en busca de Mbappé y Vinicius para que los blancos se quitaran el problema de encima y pusieran el encuentro cuesta arriba para el Athletic. Así se decantó un encuentro cuyo desarrollo inicial fue muy diferente al que había imaginado la pizarra de Ernesto Valverde en su empeño por ahogar la salida del Real Madrid y buscar las recuperaciones altas en pos de llegadas rápidas a la meta de Courtois. En seis minutos los blancos generaron tres claras ocasiones. Dos las salvó Unai Simón. La tercera la convirtió Mbappé con una jugada de alta escuela. En el duelo de estrategas, Xabi Alonso salió vencedor a la hora de desactivar la táctica del rival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16
  10. 10 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los blancos emborronan la pizarra de Valverde

Los blancos emborronan la pizarra de Valverde