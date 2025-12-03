El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aficionados del Athletic protestan una decisión arbitral. EFE

Los champiñones de la grada

Los champis no son los del Soriano de Logroño, sino los que, como setas tras la lluvia, aparecen en las gradas entre aficionados del Athletic, agazapados hasta que llega su momento

Jon Rivas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:37

Cuando marcó Mbappé a los seis minutos me dio la extraña sensación, por un momento, de que aquello era una pelea de gigantes contra niños, ... aunque solo hubiera un gigante sobre el campo, el futbolista francés, un coloso que la temporada pasada tocó fondo en San Mamés pero que en este momento parece en la cúspide, no tanto de su carrera, porque habrá que recordar que es campeón del mundo, sino de su presencia en la Liga. Cuando de repente aparecieron los champiñones celebrando el gol, pensé en el apocalipsis. Los champis no son los del Soriano de Logroño, sino los que, como setas tras la lluvia, aparecen en las gradas entre aficionados del Athletic, agazapados hasta que llega su momento. No es despectivo, porque pasa lo mismo cuando hay rojiblancos en medio de las gradas de otros campos, aunque cuando juegan el Madrid o el Barça en San Mamés, se nota mucho.

