Los champiñones de la grada

Cuando marcó Mbappé a los seis minutos me dio la extraña sensación, por un momento, de que aquello era una pelea de gigantes contra niños, ... aunque solo hubiera un gigante sobre el campo, el futbolista francés, un coloso que la temporada pasada tocó fondo en San Mamés pero que en este momento parece en la cúspide, no tanto de su carrera, porque habrá que recordar que es campeón del mundo, sino de su presencia en la Liga. Cuando de repente aparecieron los champiñones celebrando el gol, pensé en el apocalipsis. Los champis no son los del Soriano de Logroño, sino los que, como setas tras la lluvia, aparecen en las gradas entre aficionados del Athletic, agazapados hasta que llega su momento. No es despectivo, porque pasa lo mismo cuando hay rojiblancos en medio de las gradas de otros campos, aunque cuando juegan el Madrid o el Barça en San Mamés, se nota mucho.

Luego la cosa se equilibró, pero está claro que el Athletic no tiene un Mbappé, y las ocasiones rojiblancas, que las hubo, se fueron al limbo, porque ya es fatalidad que al excelente momento del jugador francés se una también la segunda juventud de Courtois, que es como la primera, pero además con mucha experiencia en sus guantes. Jugaron los de Valverde aseados, controlando el juego, hasta que se descontroló en los minutos finales y otra vez andaba por allí ese perejil de todas las salsas, de nombre Kylian, para ponerle la asistencia a Camavinga y destrozar casi definitivamente las esperanzas de la parroquia de San Mamés, tan fiel en cada celebración en La Catedral. Otra vez los champiñones.

Dos goles en contra frente a un Real Madrid sin demasiada chicha pero que se inspira en los momentos adecuados es tal vez una carga muy pesada para un Athletic que no está para demasiados trotes, como se ha podido comprobar en lo que llevamos de temporada. Todavía más pesada si aparece de nuevo Mbappé, ese sí que tiene la inspiración por bandera, para hacer el tercer gol de su equipo, el segundo de la noche, así que cuando a falta de un cuarto de hora Xabi Alonso decidió sustituirle para darle un descanso, la sensación fue como la de llegar a casa y quitarse los zapatos que aprietan porque son de un número menos que el pie.

Así que, con todo el pescado vendido y muchos minutos por delante, lo más positivo para la mente era pensar en lo que el Athletic hizo bien, y en lo que se puede destacar, como por ejemplo la presencia de Alejandro Rego, que así, a lo bajini, como les gusta a los Williams, va sumando minutos de calidad en el césped, sin desentonar, y cada vez más suelto, o en las paradas de Unai Simón, a quien hace algunas semanas hubo quien puso en duda. También es destacable la actuación de Adama Boiro, que no ha tenido demasiados minutos durante la Liga, pero que contra el Madrid compitió muy bien por su banda y tuvo los arrestos de enfrentarse al monstruo Mbappé sin achantarse, con personalidad, cuando el genio madridista le quiso vacilar en una acción en la que la pelota no estaba en juego.

Quedémonos con esas cosas para volver a San Mamés el sábado con la esperanza de tener una noche más lúcida. No estará Mbappé, pero cuidadito con Julián Álvarez y compañía, unos bichos de mucho cuidado. Esperemos que esta vez no aparezcan los champiñones de la grada.