La venganza de Mbappé

Hace justo un año, Killyan Mbappé confesó que había «tocado fondo en Bilbao». Aquel día, el 4 de diciembre de 2024, el astro francés, bastante ... discutido en el universo blanco por su teórico «mal rendimiento», completó un flojo partido en La Catedral y encima vio cómo Julen Agirrezabala le paraba un penalti con el 1-0 en el marcador. El Athletic se llevó aquel choque por 2-1 y el 'crack' de Bondy salió dolido de un campo que le arrebató. «Qué bonito es visitar San Mamés!», escribió en sus redes sociales y acompañó la frase con una bonita foto. Pero se marchó a casa con una derrota, una pena máxima fallada y la sensación de que había decepcionado en un escenario que le invitaba a brillar. 12 meses después, el campeón del mundo con Francia se tomó la revancha con una actuación soberbia culminada con un doblete y una asistencia a Camavinga para dejar el marcador en el 0-3.

Sinceridad «En nada se ha ido de no sé cuántos y ha metido gol», dijo Jauregizar sobre el primero de Mbappé

El Athletic pronto sintió la pegada de Mbappé, quien se convirtió en una pesadilla para la defensa rojiblanca. En el minuto cuatro, Unai Simón sacó una mano prodigiosa y le negó un gol que ya lo estaban celebrando en el banquillo blanco. Disparó a quemarropa y se encontró con el portero del Athletic, autor de otros dos paradones que impidieron una mayor sangría. Lejos de dejarse atormentar por los fantasmas del pasado, el galo apareció pocos segundos después con un auténtico golazo. Recibió un largo pase de Trent Alexander Arnold, controló de maravilla y se fue de Lekue en una baldosa. El lateral intentó hacerle una falta tirándose por detrás por no le alcanzó. El siguiente en ser sorteado fue Laporte, quien llegó al cruce aunque nada pudo hacer a la hora de parar un tren de alta velocidad. Remató desde la frontal del área y batió al meta alavés.

Fue el gol número 54 de Mbappé en todo 2025 con la camiseta del Madrid, una salvajada que escaló hasta los 55 con la segunda diana marcada en la reanudación. Está a solo cuatro de igualar el récord histórico fijado por Cristiano Ronaldo en 2013. El Athletic sufría un mundo con la delantera blanca, sobre todo con el francés, quien estaba moviéndose muy cómodo entre Lekue, Vivián y Laporte. «En nada se ha ido de no sé cuántos y ha metido gol», dijo después del 'clásico' Jauregizar, quien reconoció el poder de la pegada 'merengue' y también la del '10' madridista. La mitad de los tantos ligueros de su equipo (32) llevan su firma (16). Y no se quedó ahí.

«¿Qué nos faltó? Todo»

El Athletic en ningún momento dio la sensación de poder con el partido –la única excepción fueron los dos paradones de Courtois a Guruzeta y Berenguer entre los minutos 25 y 30–, alejado a años luz de su versión más afilada, presionante, intensa, sin juego por dentro ni llegadas por fuera, peleado con el gol y huérfano de gente como Sancet, Iñaki Williams y hasta de un Berenguer que sigue sin marcar en lo que va de curso. Cuesta recordar un encuentro en el que al Madrid se le vio tan cómodo, poco exigido y sin mordeduras del león. Lekue no pudo ser más sincero cuando se le preguntó todavía en el césped de San Mamés sobre qué le faltó al equipo para poner en apuros al rival. «Todo», replicó este miércoles el capitán, quien añadió además que el choque fue un «claro ejemplo de lo que no debemos hacer el sábado», en alusión a la visita del Atlético.

Poco antes del descanso, en el minuto 43, el Madrid trenzó una buena jugada colectiva que acabó en la asistencia de Mbappé y el gol de Camavinga. El Athletic acusó el golpe y salvó un remate lejano de Jauregizar al que respondió con solvencia Courtois apenas incomodó a los blancos –Vesga perdonó en el descuento el gol de la honrilla–. No lo había hecho media hora antes el francés, quien con un potente disparo desde fuera del área batió a Simón por su palo. Ya se había tomado su venganza el galo, autor de siete de los últimos 10 tantos del Madrid.