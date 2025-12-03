El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñigo Lekue trata de sujetar sin éxito a Mbappé en la acción del primer gol del delantero madridista. Ignacio Pérez

La venganza de Mbappé

Análisis ·

El astro francés confesó el año pasado que había «tocado fondo» en San Mamés con aquel penalti fallado, y este miércoles se desquitó con un doblete y una asistencia

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:29

Comenta

Hace justo un año, Killyan Mbappé confesó que había «tocado fondo en Bilbao». Aquel día, el 4 de diciembre de 2024, el astro francés, bastante ... discutido en el universo blanco por su teórico «mal rendimiento», completó un flojo partido en La Catedral y encima vio cómo Julen Agirrezabala le paraba un penalti con el 1-0 en el marcador. El Athletic se llevó aquel choque por 2-1 y el 'crack' de Bondy salió dolido de un campo que le arrebató. «Qué bonito es visitar San Mamés!», escribió en sus redes sociales y acompañó la frase con una bonita foto. Pero se marchó a casa con una derrota, una pena máxima fallada y la sensación de que había decepcionado en un escenario que le invitaba a brillar. 12 meses después, el campeón del mundo con Francia se tomó la revancha con una actuación soberbia culminada con un doblete y una asistencia a Camavinga para dejar el marcador en el 0-3.

