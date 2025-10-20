El emprendimiento despega en Bilbao

Sergio Llamas Lunes, 20 de octubre 2025, 10:34 | Actualizado 10:47h. Comenta Compartir

Los negocios más brillantes solo necesitan una pequeña llama para prender y Euskadi es próspera en este tipo de chispa. La prueba evidente son las grandes ideas que se exhibirán durante este lunes y martes en la décima edición de B-Venture, el mayor evento de emprendimiento del norte de España que organiza EL CORREO en el palacio Euskalduna de Bilbao. El acto congrega en su aniversario a más de 200 startups que participarán de forma intensa en más de un millar de encuentros para estrechar lazos y conseguir financiación y apoyo de agentes sociales y grandes corporaciones dispuestas a ayudar a impulsar su proyecto.

La inauguración ha arrancado con la intervención del director general de EL CORREO, Iñigo Barrenechea que ha puesto en valor un programa que en estos diez años ha conseguido concitar a más de 10.000 personas en sus congresos, sumar la presencia de más de 300 fondos, corporaciones e inversores privados que han aportado tanto su capital, como su experiencia entrando a las nuevas sociedades. «Hemos sido capaces de pasar de las musas al teatro, porque el concepto innovación es algo que aparece en todos los ámbitos, en todos los programas, en todas las propuestas, en todos nuestros discursos, pero más allá de las palabras es preciso volver a la raíz y estoy convencido de que esta iniciativa que El Correo puso en pie en los que oficialmente habíamos salido de la durísima crisis del año 2008, ha sido de gran ayuda para muchos», ha destacado, recordando que este periodo ha estado marcado por periodos de recuperación económica, pero también de una pandemia que puso todo patas arriba, conflictos bélicos a las puertas de Europa y una inestabilidad política que amenaza con romper los equilibrios internacionales.

La apertura, en la que también han participado el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, incluye en su programación desde talleres sobre financiación, a conferencias con casos triunfadores y grandes emprendedores como el presidente de Audax Renovables, José Elías, que ha ofrecido la conferencia inaugural, y un espacio de networking desde el que estrechar relaciones y conseguir apoyos para proyectos ya testados o incluso, de aquellos casos más incipientes.

Barrenechea ha agradecido la colaboración del Gobierno vasco, la diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como del resto de colaboradores, y ha prometido que estos días se podrán ver «iniciativas que pretenden ayudar a transformar el mundo, lo mismo en el sector del transporte, que en el de la salud o el de la energía». El director de este medio ha recordado que también El Correo ha emprendido en la aventura de adaptarse, diversificar e investigar nuevas fórmulas de comunicación «con los mismos valores de siempre, y la energía del principiante». En este sentido ha recordado que los años 80 un gurú de los mass media ya escribió que junto a las funciones tradicionales de informar, orientar y entretener, los periódicos tenían una nueva tarea: fomentar la vida económica. «Les aseguro que en El Correo participamos por entero en ese objetivo», ha reivindicado.