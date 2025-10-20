Los tres minutos más intensos de las 25 'startups' seleccionadas

I. Bernal Lunes, 20 de octubre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Como en las ediciones anteriores de B-Venture, las grandes protagonistas del encuentro son las 25 'startups' seleccionadas para presentar sus proyectos ante los representantes de fondos de capital riesgo, entidades financieras, 'business angels' e inversores particulares, así como de grandes empresas interesadas en contratar sus servicios o establecer sinergias para sacar proyectos adelante. Cada una de ellas dispone de un 'stand' propio donde atender de manera individual a quienes se interesen en sus propuestas, pero, además, la organización les cede el escenario del Palacio Euskalduna para que desde él se dirijan a todo el auditorio. Disponen, eso sí, de sólo tres minutos. Es lo que en el ecosistema emprendedor llaman 'pitch ', una presentación muy breve de los puntos fuertes de su modelo de negocio que anime a quienes la oyen a pedir después más información.

La encargada de romper el hielo este año fue la representante de Airway Shield, una compañía que ha diseñado una mascarilla que, al incorporar un canal en su diseño, permite intubar al paciente sin quitar la protección de la boca. Fue, además, la primera de las propuestas relacionadas con la innovación médica que se pudieron escuchar, un sector con una gran presencia en esta décima edición. Así, tras ella, el público pudo conocer, entre otras, como hay empresas que utilizan la Inteligencia Artificial para facilitar el tratamiento de enfermedades infecciosas (Pragmatech), apoyar las decisiones médicas en el seguimiento de los pacientes con problemas mentales (Neomente y Psifiacos) o calcular la probabilidad de sufrir una hemorragia cerebral (CT Provision), mientras otras desarrollan fármacos que frenan la progresión de enfermedades neurodegenerativas (Miramoon Pharma) o prótesis robóticas que permiten volver a andar a quienes han quedado impedidos por un ictus (Robopedics).

También tuvieron presencia otros sectores como la ciberseguridad, de la mano de Alias Robotics; las energías renovables, desde un ámbito doméstico (como los kits solares de Robinsun), pero también para utilidades como el aprovechamiento de las olas para generar energía (Carnegie). La Inteligencia Artificial es la herramienta también para soluciones para el mantenimiento de las calles o de las infraestructuras ferroviarias (como Bideroad o Inspectrail). Así como el desarrollo de nuevos robots para el sector logístico, como TrebezIA, la última en hacer su presentación ayer.