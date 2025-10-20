Un jardín en el que sembrar ideas y cultivar la cultura emprendedora Más allá del congreso, el foro reúne espacios para el encuentro, la difusión de recursos y la inspiración de proyectos a los futuros innovadores

B-Venture no solo es un trampolín desde el que materializar proyectos, también quiere ser un espacio inspirador. Para impulsar esta fórmula, la cita cuenta con un jardin abierto a conferencias y presentaciones que además de atraer clientes, captar fondos y dar a conocer recursos de innovación, ayuda a cultivar emprendedores.

Este lunes el espacio recogió intervenciones para dar a conocer recursos como la iniciativa pública de financiación Enisa, o el apoyo emprendedor que lleva a cabo la corporación Mondragon. La firma ha dado a conocer varias iniciativas innovadoras para las que hace de palanca como una gestora de IA capaz de liberar de tareas a la mano de obra, o una creadora de placas fotovoltaicas sobre composite, que facilita su instalación en espacios versátiles como tejas, las vías de un funicular o la cubierta de un barco.

El espacio también ha sumado una demostración del impacto que ya está teniendo el hub de innovación del Puerto de Bilbao desde su puesta en marcha hace cinco años. En este periodo ha impulsado ya 69 proyectos que albergan desde pruebas de concepto y prototipos a programas piloto que utilizan las instalaciones como campo de testeo.

Cuatro empresas han dado a conocer su experiencia en estas instalaciones. El director general de Suprasys, Gustavo Sarmiento, ha señalado que ya están adentrándose en la fase comercial en su proyecto para facilitar el suministro de energía a los buques. El CEO de la empresa experta en visión artificial Nuavis, David Oyarzun, ha explicado que trabajan en una iniciativa que emplea drones para evitar que los trabajadores tengan que aproximarse al muelle para comprobar el estado de las defensas. Ander Etxebarria, COO de Zenit, ha presentado su sistema de gestión energética y el manager de Urmoztu, Eloy Rodríguez ha hablado del desembarco del trabajo que realizan con Foilchemy para probar la eficiencia de las hidroalas, un sistema que eleva el casco de las embarcaciones para reducir sus consumos hasta un 60%.

Próxima jornada

El recintó retomará este martes su labor con dos conferencias organizadas por la Universidad Pública Vasca EHU y por el programa Deusto Emprende, así como una mesa redonda sobre la creación e inversión en empresas de tecnología emergente, las llamadas DeepTech, que abordan soluciones científicas y tecnológicas para resolver problemas complejos. La cita cerrará a mediodía con una charla organizada desde la comunidad BAT sobre las startups vinculadas al ámbito de la salud.