Nueve casos que deben su éxito a su paso por B-Venture

I. Bernal Lunes, 20 de octubre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Con motivo de su décimo aniversario, B-Venture ha invitado este año a volver a pasar por el escenario del Euskalduna a nueve de las 'startups' que participaron en ediciones anteriores y encontraron aquí la financiaron que necesitaron para terminar de desarrollar su tecnología o salir al mercado. Sus promotores aceptaron de nuevo el reto de resumir en tan sólo tres minutos los logros alcanzados desde aquel primer 'pitch' y explicar por qué hoy son aún más atractivas que entonces.

La más veterana es D&A Innovative Systems, que participó en 2018 mostrando las entonces desconocidas posibilidades de la sensorización inteligente en la industria y hoy están sumergidos en la revolución de la Inteligencia Artificial. Por orden cronológico, en 2019, le siguieron Kibus Petcare y Aotech. La primera presentó aquí sus robots de cocina para preparar comida para perros –una «Nespresso para mascotas», como la define su fundador, Albert Icart– que ya está a la venta. La segunda empezó aplicando la fotónica a la mejora de los motores de aviación y ahora trabaja para otras industrias como la alimentaria. Un año más tarde fue el turno de Naru, que facilita a los hospitales la realización de ensayos clínicos oncológicos sin ceder sus datos a terceros.

En 2021, Dryfing presentó el prototipo de su máquina para higienizar los trajes de neopreno de surfistas y buceadores; hoy abarcan todos los textiles técnicos, por lo que también atienden la demanda, entre otros, de los bomberos y sus equipos de protección ignífuga. En 2022, Banbu y Yuit explicaron cómo darle un giro a la cosmética gracias a formulaciones que prescinden de químicos y agua, mientras en Yiut procesan alimentos para convertirlos en polvos solubles con los que hacer batidos. El año que viene se van a atrever incluso con las lentejas con chorizo. La que tenía más reciente el paso por B-venture es Roseo, que en 2023 mostró su tecnología para crear instalaciones de eólica urbana.