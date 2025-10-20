Confluencia de intereses: cuando el pez grande ayuda a crecer al chico Las grandes corporaciones incentivan proyectos innovadores de 'startups' con distintos programas y plataformas de colaboración

Jorge Murcia Lunes, 20 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El dicho de que el pez grande se suele comer al chico encuentra muchos ejemplos prácticos en el mundo de la empresa. Pero no siempre es así. De hecho, a las grandes corporaciones les puede interesar establecer una relación de simbiosis con 'startups' innovadoras que a su vez necesitan una fuerza tractora para lanzar sus proyectos que sólo aquellas les pueden proporcionar. De esa confluencia de intereses, vista desde la óptica del pez grande, se ha hablado en una de las mesas redondas de la primera jornada del B-Venture, titulada 'Innovar o quedarse atrás: la batalla de la gran corporación'.

Repsol, Acciona, Dominion y CaixaBank son cuatro grandes corporaciones que han habilitado programas y plataformas de colaboración con 'startups' innovadoras. En los tres primeros supuestos, con apoyo económico y de acceso a sus infraestructuras y áreas de negocio durante un periodo de tiempo que la pequeña empresa debe aprovechar para demostrar la viabilidad de su idea. Y, si se da el caso, entrando en el capital de la 'startup' (equity). En cuanto a Caixabank, ofrece un acceso a la financiación mucho más benévolo del que habitualmente se suelen encontrar.

Si tuvieran que ponerse en los zapatos de una 'startup' -tal y como planteó el moderador del debate, Koldo Atxutegi (Ormazabal)- ¿qué les pedirían a una corporación como la suya?

A Silvia Pérez, responsable de Open Innovation Repsol, le gustaría encontrarse con «más rapidez, agilidad y flexibilidad en la burocracia, reflexión compartida por Clara López, de Open Innovation Acciona.

Josu Cano, de Caixabank Day One (servicio bancario especializado en el apoyo y acompañamiento de empresas jóvenes), aparte de lo «obvio, el dinero», pediría «honestidad y claridad» al recibir un 'no' por respuesta. «Ni falsas expectativas ni regalar el oído a nadie», ha concretado.

Patricia Berjón, directora de desarrollo corporativo en Dominion, agradecería «ese 'feedback' duro que te desmonta, de esos con los que te vas a casa 'jodido'. Pero vuelves tres días después con energías renovadas».

Deberes a la Administración

En cuanto a los deberes que ponen a las administraciones públicas, en el caso de Patricia Berjón, «que mantengan el ecosistema bastante atractivo que tenemos aquí. Y unos incentivos fiscales para que las corporaciones podamos atraer innovación. Y que a las 'startups' les facilite el arranque.

Clara López, de Acciona, reclama «habilitar más espacios que permitan desarrollar ecosistemas» de innovación», mientras que Silvia Pérez (Repsol) pide «más apoyo en la ejecución de proyectos piloto, que abran sus infraestructuras públicas, y que se impliquen en los 'hubs' de innovación que promovemos».