Cómo escalar posiciones en la búsqueda de financiación

Una vieja broma entre emprendedores dice que la primera financiación viene de las tres 'efes', las siglas inglesas de familia, amigos y tontos, y que lo realmente difícil viene después. La tercera de las mesas redondas de esta nueva cita de B-Venture estuvo dedicada a quienes ya han tocado esas teclas y han logrado arrancar un proyecto que, obviamente, sigue necesitando dinero. Por una parte, Guillermo Palacios, especialista en fomento del emprendimiento de Enisa explicó cómo es la financiación directa que ofrece esta empresa pública a través de sus créditos participativos, que «quitan las aristas a la que ofrecen bancos o inversores». «No exigimos avales ni entrar en el consejo, y además hay un interés fijo que se aplica siempre, pero otro variable que sólo se suma cuando los resultados de la empresa son los previstos, lo que hace que sea una herramienta muy apetecible», recalcó señalando que otra opción, aunque las inversiones aquí se consigan de manera indirecta, es solicitar el certificado que «damos a las empresas emergentes, que las sirve como carta de presentación».

Otra opción es acudir al entorno premercado del BME Growth, el índice específicamente dedicado a las empresas emergentes de Bolsas y Mercados Españoles. «No todas las que participan llegan a cotizar. Por el camino muchas prefieren tomar otros rumbos, pero a todas las sirve de aprendizaje. Es un tiempo de entrenamiento que recomendaría a todo el mundo porque además contamos con socios que les van a ayudar en muchos aspectos porque sabemos que el emprendedor ya dedica el 150% de su tiempo a sobrevivir», explicó su director gerente Jesús González.

«Nuestra empresa ha pasado por todas estas etapas y hemos ido aprendiendo lo importantes que son cosas, en principio ajanes a lo que es la propia actividad, peo con una gran repercusión como la transparencia o la comunicación con los socios, aunque te hagan preguntas comprometidas», subrayó Víctor Guerrero, consejero delegado de Gigas Hosting, una de las 'startups' que ahora mismo cotizan en el BME Growth y que antes recibió fondos de Enisa.