Innovar en base a detectar las oportunidades de mercado

El 'BIC Startup Day, el espacio de B-Venture dedicado a los proyectos que desarrollan en los centros de innovación que promueven tanto las diputaciones vascas como el Ejecutivo autonómico, ha citado este lunes a los responsables de cuatro empresas emprendedoras del territorio, de ámbitos tan diversos como con grandes perspectivas de crecimiento.

Uno de ellos es el sector farmacéutico donde opera Qlarix Healthcare, empresa que ha desarrollado una herramienta llamada WiseCLIN, un Sistema de Supervisión Basado en Riesgos (RBOS) para mejorar la eficacia de los ensayos clínicos. Y es que en palabras de Leire Zúñiga, directora de calidad de la firma, a día de hoy se siguen malgastando «miles de horas documentando y comprobando ensayos clínicos, pero no no invertimos tiempo en intentar saber dónde hay que actuar». Ante ello, vieron una oportunidad «clara» para revolucionar la forma en que las organizaciones abordan la supervisión y el cumplimiento en las ciencias de la vida.

Otra propuesta que también tiene el objetivo de agilizar procesos y dejar de malgastar tiempo y esfuerzo, aunque en otro sector, es la de Neety Technologies. Según Unai Arambarri, uno de sus fundadores, «el 70% del esfuerzo comercial se malgasta, y en Europa se pierden más de 37.000 millones de euros por esta ineficiencia comercial». Esto hace que los costes de adquisición de clientes «sean muy altos» y una mayor dificultad para acceder a nuevos mercados. Para cubrir este problema «que tienen la mayoría de pymes», decidieron idear una plataforma que, gracias a la inteligencia artificial (IA), recopila una serie de informaciones para finalmente priorizar los clientes que se ajusten al perfil ideal y encontrar aquellos con mayor probabilidad de conversión.

Por su parte, en Lipiwell también detectaron un foco de expansión en el sector de la alimentación y salud. Al igual que Neety, su proyecto se nutre de la IA, en este caso para ofrecer planes alimentarios adaptados a cada cuerpo y momento vital . «Medimos cinco biomarcadores que nos explica cómo está cada cuerpo y, conectando esta información a tiempo real, generamos planes nutricionales automatizados», explica Tánit Esnal, consejera delegada de la empresa. Todo ello permite «perder peso, recuperar energía y vitalidad, mejorar el rendimiento deportivo o equilibrar el sistema digestivo», detalla.

Por último, Carnegie, especializada en energía undimotriz, también ha presentado su tecnología, que permite aprovechar las corrientes del mar para generar electricidad. Vieron que la energía del mar es un recurso «inmenso», tal y como subraya Miguel Santos, project manager de la firma. Su desafío particular es el de «facilitar la transición energética de una forma sostenible, tecnológicamente fiable y económicamente viable». En su caso, nacieron como filial de una empresa australiana que decidió abrir una sede en Euskadi aprovechando el potencial de la industria naval del territorio, así como del mar cantábrico. En este sentido, están ultimando los preparativos para lanzar una boya que estará sumergida frente a la costa de Armintza (Lemoiz).

El reto de la financiación

Tras presentar sus proyectos, los representantes de las compañías compartieron un coloquio en el que coincidieron al señalar que la financiación es el principal reto al que se enfrenta una startup en sus etapas iniciales. Sin embargo, Zúñiga también ha hecho hincapié en la dificultad de atraer talento y perfiles específicos, al menos en un sector tan especializado como el farmacéutico. Una problemática al que también se enfrentan cientos de empresas vascas dedicadas a la tecnología, por ejemplo.