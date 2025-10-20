Gonzalo Ruiz Lunes, 20 de octubre 2025, 13:07 Comenta Compartir

La vida de José Elías cambió por completo con 17 años, cuando su madre murió. Seis años después lo hizo su padre. Dos golpes que fueron definitorios en el guion vital del presidente de Audax Renovables (cargo que también ocupa en un amplio catálogo de empresas, como La Sirena), que este lunes ha impartido la conferencia inaugural de B-Venture. Y es que la palabra 'emprendimiento' y el nombre de José Elías son dos conceptos atados el uno al otro. «La muerte de mis padres fue mi motivación. Tuve un doble aliciente: la necesidad y el saber que no tenía nada que perder».

Cuenta esta anécdota vital para ilustrar la realidad que viven muchos emprendedores en España y para dar a entender que en la mayoría de casos, «apostar fuerte por una idea en un momento de necesidad es lo que en un momento dado te da la ventaja competitiva y te hace destacar». Su caso es una historia de resiliencia. «Con 23 años, tenía una empresa de construcción a mi cargo con 70 empleados y cuando mi padre murió, llegó un momento en el que no podía pagar las nóminas «, relata. Sin embargo, pudo sacar la empresa adelante reestructurando la deuda, algo que fue «el máster más importante» de su vida. Desde entonces y hasta los 27 años, vivió «una racha de tranquilidad», pero todo se torció cuando de repente llegaron «unos señores que se llaman Lehman Brothers desde Estados Unidos». Al principio pensó que no le iba a pasar nada, pero al dedicarse al mundo de la construcción, «me vino una ola por encima que fue un tsunami que nos llevó a todos por delante», lo cual, a efectos prácticos, resultó en el «segundo máster» de su vida.

Con deudas por pagar, en una noche sin poder dormir, Elías tomó una de esas «30 o 40 decisiones vitales que solemos tomar a lo largo de la vida» y decidió dedicarse a otra cosa. «Un día llegué a casa y vi la factura del agua en el buzón», cuenta. Un evento cotidiano que le hizo clic en el cerebro y le llevó a pensar que quería tener «una empresa que llegara a miles de clientes y donde no tuviera que cobrar a pagarés». De esta forma creó Audax Renovables, «en un momento bastante parecido a cuando tenía 17 años y no tenía nada que perder porque lo había perdido todo». La apuesta le salió redonda y ahora está en 12 países y cotiza en bolsa.

España y el mundo al revés

Pese a su historia de éxito, Elías subraya que en España se están haciendo «las cosas al revés«. «Vine de China hace dos semanas y me quedé loco con lo que son capaces de producir allí y de lo que nosotros somos incapaces», subraya. Cree que España es un país «donde hemos producido cosas durante mucho tiempo pero nos estamos mal acostumbrando a comprar lo de fuera, lo que considero un gran error porque la dependencia que tenemos de otros países es muy elevada». En este sentido, pone el ejemplo de su propio sector, las renovables, donde cree que España «es el único lugar de Europa donde tenemos un recurso eólico y fotovoltaico suficiente como para que tengamos la energía más barata de Europa», algo que considera un «arma muy potente para reindustrializar nuestro país y para poder pagar todo lo que nos preocupa a todos que son las pensiones y el estado de bienestar. Cuando tú tienes solo la caja y no la rellenas y solamente vas repartiendo, al final te quedas con la caja vacía, es lo que está empezando a pasar y es lo que realmente me preocupa».

Otro tema que también le genera preocupación es que en España «no se dan las características suficientes para que haya gente emprendedora, no solo con startups sino con ganas de coger el relevo generacional de muchas pymes y empresas». En este sentido, Elías es uno de los rostros de emprendimiento más conocidos del país, con más de dos millones y medio de seguidores en sus redes sociales y con múltiples apariciones en diversos podcast de renombre. Esto le está permitiendo llegar a muchas más personas, tanto para el beneficio de sus propias empresas como para llamar a las nuevas generaciones para que emprendan.