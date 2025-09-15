Boicot a la Vuelta: así se ha descontrolado la chispa que prendió en Bilbao y ha acabado por incendiar España

La Vuelta a España ha acabado este año convertida en el mayor foco de división política en el país, con implicaciones internacionales y un ambiente de tensión que ha arrasado el valor deportivo del evento. La guerra de Gaza y la ola de solidaridad que ha generado la situación del pueblo palestino provocó que la presencia del equipo Israel Premier Tech generase disturbios de orden público con quienes propugnaban el boicot a la prueba por la presencia de esta marca, propiedad de un magnate judío sionista Sylvan Adams.

Los primeros incidentes tuvieron su 'tour de force' en Bilbao, donde fue necesario detener la carrera poco antes de la meta ya que la actuación de los activistas propalestinos no permitía garantizar la seguridad de los corredores. Tras los incidentes en la capital vizcaína, los altercados se multiplicaron hasta que este domingo, cuando debía finalizar la Vuelta en la capital de España, fueron de tal calibre que obligaron a cancelar todo el evento. La entrega de premios se tuvo que realizar casi en la clandestinidad.

Estos episodios han ido acompañados de un crescendo de broca política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avaló el domingo la ctuación de los activistas y mostró su «admiración» por las protestas. Unos días antes, ya había elevado la tensión con Israel al anunciar el embargo de armas sobre Tel Aviv, así como otras medidas encaminadas a aumentar el aislamiento del país hebreo. El Gobierno de Netanyahu, por su parte, ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por su postura con respecto a Palestina. El PP, por su parte, ha hecho responsable al presidente socialistas de los altercados. A continuación pueden leer la cronología que revela cómo el evento deportivo se convirtió en un facto de confrontación.

Figueres - Figueres (CRE) 5ª etapa

En esta etapa tiene lugar la única crono por equipos de la ronda, de 24,1 km. Cuando el equipo Israel Premier Tech la está disputando, un grupo de manifestantes con pancartas con el lema 'Boicot a Israel' y banderas palestinas, les corta el paso en un punto de recorrido. Los ciclistas consiguieron pasar y continuar la etapa. Al finalizar, la formación publicó: «Respetamos el derecho a protestar pacíficamente, pero condenamos los actos peligrosos que comprometen la seguridad de nuestros corredores, el personal de la carrera, y de los mismos manifestantes.»

Protesta en favor de Palestina en la #VueltaRTVE27a al paso del equipo @IsraelPremTech en la crono por equipos de 24 kilómetros en Figueres.



— Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2025

Parque de la naturaleza Sendaviva - El Ferial 10ª etapa

El pelotón de la Vuelta sufrió un nuevo sobresalto a su paso por Navarra. En la zona de Lumbier, varios manifestantes irrumpieron al paso de los ciclistas. Portaban banderas palestinas. Los agentes que velaban por la seguridad actuaron con rapidez para retirarlos de la calzada, pero se vivieron momentos de tensión. Ese día hubo protestas en los 16 pueblos por los que pasaron los corredores.

Ampliar Momento en el que los agentes tratan de contener a los manifestantes en la zona de Lumbier.

«Ha sido el día que más banderas hemos visto y es la primera vez que vemos banderas de Israel con la estrella tachada», comentaron algunos al finalizar el recorrido de 175 kilómetros.

La frase «No hemos tenido ningún problema, pero nos han insultado» Óscar Guerrero Director del Israel Premier Tech

El director del Israel, el navarro Óscar Guerrero, admitió a los medios que la tensión era patente y les obligó a redoblar su concentración: «Nosotros hemos ido mirando hacia adelante y centrados en la carrera».

Bilbao - Bilbao 11ª etapa

Se produjeron varios incidentes. El primero: varias personas intentaron cortar el paso del pelotón durante la salida neutralizada. Tras una conversación con la dirección de la carrera, se pudo continuar. El segundo: otro grupo de individuos extendieron una pancarta en favor de Palestina durante la primera ascensión a El Vivero.

Unos manifestantes obligan a detener la carrera momentáneamente en la salida neutralizada.#LaVuelta25
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 3, 2025

Poco después, otro grupo más numeroso y apostado a unos metros de la meta volcó las vallas de seguridad cuando pasaban algunos ciclistas y los coches que persiguen al pelotón. La Ertzaintza intervino y se quedó apostada frente a ellos. Sin embargo, la organización de la Vuelta vio que la seguridad de los corredores estaba comprometida y anunció que la etapa acabaría a 3 kilómetros de donde estaba fijada la línea de llegada y que el pelotón no pasaría ya por allí.

«Hay derecho a la protesta, pero no a poner en riesgo al público y a los ciclistas» Imanol Pradales Lehendakari

El lehendakari Imanol Pradales calificó los incidentes como «nada edificantes» al convertir las protestas convocadas en favor de Palestina en «algo incívico y poco pacífico». El presidente vasco cargó también contra el dirigente de la izquierda aberzale, Arnaldo Otegi, quien se había felicitado por los disturbios que obligaron a parar la vuelta y aseguró que el País Vasco había sido un «referente mundial en la solidaridad».

Asi fueron las protestas en Gran Vía. Pablo del Caño y Silvia Cantera

Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidente tercera del Gobierno, valoró el «compromiso» de los españoles frente al genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Calificó a Netanyahu de «criminal de guerra. El Israel-Premier Tech, al que la opinión pública presionaba para que abandonase la Vuelta, emitió un comunicado diciendo que se mantiene firme en su participación: «El equipo sigue comprometido a competir». Agregaron que cualquier otra decisión establecería un «precedente peligroso» para este deporte. También expresaron agradecimiento a la Vuelta, a la UCI y a los equipos y ciclistas que habían mostrado solidaridad con ellos

Laredo - Los Corrales de Buelna 12ª etapa

No hubo incidentes durante la carrera, pero al inicio de la misma sí se produjeron concentraciones en la salida en apoyo a la causa palestina y pidiendo que el equipo Israel abandonase la competición. La embajada de este país en España lamentó que se toleraran pancartas y manifestaciones que pedían la eliminación de Israel en la etapa de Bilbao. Dijeron que lo que se vio no solo era una protesta contra lo que pasa en Gaza, sino «un llamamiento a la destrucción de un país».

Ampliar Así estaba la salida en Laredo. D. M.

Cabezón de la Sal - L'Angliru 13ª etapa

El periplo de la Vuelta por Asturias se preveía convulso. El Gobierno de la región, presidido por el socialista Adrián Barbón, anunció que ningún representante institucional acudiría a los actos oficiales programados por la organización de la competición. También pidió al Israel Premier Tech que abandonase: «No podemos permanecer impasibles ante la masacre en Gaza».

Ya en carrera, un grupo de personas se sentó y se encadenó a los quitamiedos en la subida al Angliru. Obligaron a la Guardia Civil a romper las cadenas y retirarlos a la fuerza. Durante medio minuto, los entonces fugados, Cepeda, Jungels y Vinokourov, echaron pie a tierra hasta que los agentes les indicaron que podían continuar. Hubo doce detenidos.

Nueva protesta en favor de Palestina en #LaVuelta25.



— Teledeporte (@teledeporte) September 5, 2025

Avilés - La Farrapona 14ª etapa

El equipo de Israel decidió retirar el nombre del país de su denominación oficial. Se suprimía así la palabra «Israel» de la equipación que los ciclistas lucían en la carrera, usando sólo el símbolo que hacía referencia al estado. Llegaron a esta determinación alegando que algunas protestas eran lo suficientemente peligrosas como para poner en riesgo a sus deportistas y al resto pelotón. En la salida de la etapa hubo de nuevo protestas de manifestantes que lucían banderas palestinas.

Vegadeo - Monforte de Lemos 15ª etapa

Camino de Monforte de Lemos, un numeroso grupo de escapados se vio sorprendido por una persona que saltó a su paso. Estaba en la cuneta, agazapado y quisó acercarse al asfalto para enarbolar su bandera palestina. Tropezó y cayó al suelo. El movimiento alertó a un policía que estaba justo en el lado contrario y que echó a correr para bloquearlo. Cruzó delante del grupo de ciclistas, que tuvieron que hacer un gesto para esquivarlo. El integrante del Movistar Javier Romo hizo el afilador con otro corredor, Edward Planckaert, y se fue al suelo. Las heridas le llevarían a abandonar al día siguiente.

Javier Romo se va al suelo después de que un espectador haya irrumpido en el asfalto. #VueltaRTVE7S #LaVuelta25



— Teledeporte (@teledeporte) September 7, 2025

Poio - Mos Castro de Herville 16ª etapa

Las concentraciones propalestinas en meta pusieron en jaque a los organizadores, que tuvieron que recortar la etapa. Acabó a falta de ocho kilómetros para la meta oficial. La causa fue la caída intencionada de un árbol sobre la calzada. El dispositivo de seguridad contaba, por cierto, con motosierras en previsión de que algo así pudiera suceder, pero se decidió acortar el recorrido por la presión en la llegada.

Ampliar El árbol caído sobre la calzada que obligó a acortar la etapa. Agencias

Ese mismo día, Israel lleva a cabo un bombardeo en Doha (Catar) contra los mediadores de Hamás. Además, ordena la evacuación de Gaza City ante la inminente ofensiva terrestre.

O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero 17ª etapa

Firmeza «Lo único que pido y solicito a los manifestantes es que no pongan en riesgo ni la integridad de los ciclistas ni la de aquellos que acuden a ver el evento» Fernando Grande-Marlaska Ministro del Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que las protestas son «necesarias» frente al «genocidio» que se está cometiendo en Gaza, pero pidió que no se ponga en riesgo «la integridad» de la Vuelta, de los deportistas y la seguridad del evento. La epata transcurrió sin incidentes graves.

Valladolid - Valladolid (CRI) 18ª etapa

Era el día de la única crono individual de la Vuelta. Tal y como estaba la clasificación iba a ser decisiva en el duelo entre Jonas Vigegaard y Joao Almeida por llevarse el maillot rojo final. Ante lo sucedido los días previos, la organización recorta el kilometraje inicial de 27 a 12 kilómetros. La explicación es que no podían asegurar la integridad de los ciclistas tantos kilómetros. El recorrido final está completamente vallado. Durante el transcurso se vieron muchas banderas palestinas en algunos puntos del mismo.

Esa noche, el director del Israel Premier Tech, Óscar Guerrero, abandona la vuelta y regresa a su pueblo, Altsasu, tras la aparición de pintadas contra él en su vivienda. La noticia no se conoce hasta horas después.

Robledo de Chavela - La Bola del Mundo 20ª etapa

Las dos etapas en Madrid se prevén calientes porque hay organizadas movilizaciones para ambas jornadas. En la primera, que es decisiva para la clasificación general, ocurren dos cosas. La primera, el pelotón no puede pasar por el centro de la localidad de Cercedilla. Un grupo de manifestantes, entre los que están la líder de Podemos Ione Belarra y la exministra Irene Montero, ocupan la calzada antes de la llegada de los ciclistas. La organización los desvía unos kilómetros para retomar el recorrido previsto poco después. Ambas políticas piden que se boicotee la etapa del día siguiente.

Cuando está a punto de empezar la ascensión al puerto de Navacerrada, otro grupo de personas con banderas palestinas se sienta en la calzada. El primer escapado, Mikel Landa, consigue pasar sin problemas. Sus perseguidores también se zafan del corte. Los agentes forcejean con ellos y consiguen retirarlos del asfalto. No obstante, el pelotón pasa por la derecha del grupo, un carril de incorporación a la carretera principal.

Un grupo de manifestantes invade la carretera e intenta bloquear el paso de los ciclistas.#LaVuelta25
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2025

Alalpardo - Madrid 21ª etapa

La etapa comienza con el recorrido modificado: se recortan 5 kilómetros porque hay anunciadas muchas movilizaciones. Durante el transcurso de la misma, se van haciendo nuevos cambios en función de los puntos calientes. A 66 kilómetros de meta, en la zona de Callao, ya en el centro de Madrid y en pleno circuito final (por el que el pelotón iba a pasar varias veces), un grupo numeroso de personas derriba las vallas e invade la calzada. Se producen cargas y carreras. Al mismo tiempo, hay invasiones en otros puntos céntricos: Cibeles, Alcalá…

Los disturbios en el circuito final de la Vuelta por Madrid.

La dirección de carrera para al pelotón y toma la decisión de anular la etapa. Los disturbios continúan durante horas. Por seguridad, la organización también suspende la ceremonia oficial del podio. Las celebraciones se trasladan de manera secreta e improvisada al parking de un hotel cercano al aeropuerto, donde los ganadores de las diferentes clasificaciones se hacen la foto con sus maillots rojo, verde, de la montaña y de los jóvenes. Este último lo gana Matthew Riccitello, un estadounidense del Israel Premier Tech, que se lo arrebató a Giulio Pelizzari en la etapa anterior al subir mejor la Bola del Mundo.

🇪🇸 #LaVuelta25



— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

Previamente a esto, el presidente del Gobierno mostró su admiración por las manifestaciones propalestinas en la Vuelta durante un mitin. «Son un ejemplo en la defensa de los derechos humanos». Criticó también a la oposición por «no decir nada ante la barbarie de Gaza». Poco después, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acudió a la salida del pelotón en Alalpardo, donde saludó al Israel Premier Tech y se fotografió con ellos. Tras lo sucedido, se desata un nuevo polvorín político.

