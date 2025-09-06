El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La decimocuarta etapa, en directo
Imagen del maillot sin la palabra 'Israel'. IPT

El Israel Premier-Tech borra la palabra 'Israel' del maillot para «priorizar la seguridad de los corredores» en la Vuelta

Se trata de una medida insólita del equipo en una competición de la UCI

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:43

El Israel Premier Tech ha eliminado este sábado el nombre del país de su maillot para «priorizar la seguridad» de sus ciclistas a raíz de las numerosas interrupciones en las últimas jornadas de la Vuelta por su participación en la ronda española en pleno conflicto en Gaza. Para esta decimocuarta etapa, su mono mantiene el resto de elementos y sus colores.

La salida en Avilés se ha producido de nuevo envuelta en banderas de Palestina. «Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo se mantiene como Israel Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal», ha informado en sus redes sociales la estructura ciclista del millonario Sylvan Adams, que mantiene un estrecho vínculo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Precisamente, el dueño del IPT censuró duramente las protestas que se produjeron en la etapa del pasado miércoles en Bilbao, lo que derivó en unos incidentes en la Gran Vía que obligaron a adelantar la meta y neutralizar la llegada, sin ganador. «No nos sorprendió cómo nos recibieron en el País Vasco, una región conocida como bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar, pero incluso con eso, nunca había visto tal dosis de odio», denunció Adams este viernes en el diario israelí Sport 5.

Ese día también los activistas obligaron a parar a los corredores durante unos segundos en algunos puertos de montaña. Es una imagen que ha sido una constante en la mayoría de etapas. Hasta el punto de que equipos y organización se reunieron hace varios días para debatir la continuidad del Israel en la competición.

No es la primera vez que el equipo usa esta versión de su maillot. Eso sí, siempre en ropa de entrenamiento. Esta es la primera vez que la lucen en una competición oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Se trata de una decisión similar a la tomada hace dos temporadas, cuando decidieron omitir la palabra Israel de sus autobuses, lo que dejaba solo las siglas IPT en el vehículo.

