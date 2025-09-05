Una nueva protesta propalestina interrumpe a los escapados de La Vuelta al comienzo del Angliru La Guardia Civil ha apartado de la calzada a los manifestantes

Bruno Vergara Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:42 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

Nuevo susto en La Vuelta a España. Esta vez al comienzo del duro puerto del Angliru, cuando varias personas propalestinas han obligado a parar a los ciclistas que iban escapados en la 13ª etapa de la ronda. Los afectados han sido Cepeda, Jungels y Vinokourov, que se han visto sorprendidos y que han tenido que parar unos segundos.

Por suerte, y debido a la baja velocidad a la que circulaban los ciclistas, solo ha quedado en una anécdota. Una moto de la Guardia Civil les ha avisado a los corredores que frenaran y así evitar un accidente. En ese momento, otros agentes apartaban a los manifestantes de la calzada para que los deportistas pudieran pasar sin problemas.

Nueva protesta en favor de Palestina en #LaVuelta25.



Cepeda, Jungels y Vinokourov se frenan justo antes de empezar la durísima ascensión al Angliru. #VueltaRTVE5S pic.twitter.com/Ns7SbUt2wa — Teledeporte (@teledeporte) September 5, 2025

Los manifestantes se habían colocado justo al comienzo del puerto. Una protesta que no ha afectado al resto del pelotón, que circulaba unos segundos por detrás.