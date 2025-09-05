Una nueva protesta propalestina interrumpe a los escapados de La Vuelta al comienzo del Angliru
La Guardia Civil ha apartado de la calzada a los manifestantes
Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:42
Nuevo susto en La Vuelta a España. Esta vez al comienzo del duro puerto del Angliru, cuando varias personas propalestinas han obligado a parar a los ciclistas que iban escapados en la 13ª etapa de la ronda. Los afectados han sido Cepeda, Jungels y Vinokourov, que se han visto sorprendidos y que han tenido que parar unos segundos.
Por suerte, y debido a la baja velocidad a la que circulaban los ciclistas, solo ha quedado en una anécdota. Una moto de la Guardia Civil les ha avisado a los corredores que frenaran y así evitar un accidente. En ese momento, otros agentes apartaban a los manifestantes de la calzada para que los deportistas pudieran pasar sin problemas.
Nueva protesta en favor de Palestina en #LaVuelta25.— Teledeporte (@teledeporte) September 5, 2025
Cepeda, Jungels y Vinokourov se frenan justo antes de empezar la durísima ascensión al Angliru. #VueltaRTVE5S pic.twitter.com/Ns7SbUt2wa
Los manifestantes se habían colocado justo al comienzo del puerto. Una protesta que no ha afectado al resto del pelotón, que circulaba unos segundos por detrás.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.