Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas» «No nos sorprendió esta recepción tan poco amistosa», señala el multimillonario sobre los incidentes en la etapa de la Vuelta en Bilbao

Gabriel Cuesta Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

Lejos de calmar las aguas, el millonario dueño del Israel Premier Tech las revuelve con sus declaraciones. Sylvan Adams (Quebec, 1958), cercano a Netanyahu que presume de ser «embajador de Israel», se refirió a Euskadi como una «región conocida como un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar» en la que han pasado «dos días extremadamente difíciles». Lo hace en plena tormenta de protestas por la participación de su equipo en la ronda española ante el conflicto en Gaza.

En sus declaraciones a Sports Channel, una de las principales cadenas de televisión deportiva israelíes, negaba que compitiesen sin el nombre de Israel. «Son rumores. Nos pidieron que nos retiráramos de la carrera, pero no nos rendimos ante los terroristas». También mencionó a la banda terrorista ETA y la vinculó con la Organización para la Liberación de Palestina. «No son nuestros amigos, eso seguro. Les recuerdo que en las décadas de 1960 y 1970, la organización clandestina vasca ETA operó y formó una alianza con la OLP».

«No nos sorprendió esta recepción tan poco amistosa, y sin embargo, nunca había visto algo así en una carrera ciclista. Una cantidad enorme y desproporcionada de banderas y pancartas a favor de Palestina y contra el Estado de Israel, y una enorme dosis de odio», terminaba Adams. La realidad es que las manifestaciones en contra de la participación del IPT en La Vuelta se han extendido en la mayoría de etapas. Sin ir más lejos, la salida de este sábado en Avilés se produjo entre numerosas banderas de Palestina y el viernes varios manifestantes cortaron el paso a los tres escapados cuando comenzaban la escalada al Angliru.

Sin la palabra Israel en su maillot

La imagen se ha extendido en numerosos puntos de la Península. Eso sí, fue en Bilbao donde las protestas tuvieron una mayor repercusión al obligar a adelantar la meta tres kilómetros y neutralizar la llegada en Gran Vía, dejando la jornada sin ganador. También se bloqueó a los ciclistas en algunos puertos de montaña durante unos segundos.

A raíz de este escenario, el Israel Premier Tech ha eliminado este sábado el nombre del país de su maillot para «priorizar la seguridad» de sus ciclistas. «Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo se mantiene como Israel Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal», ha informado en sus redes sociales la estructura ciclista del millonario Sylvan Adams, que mantiene un estrecho vínculo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.