El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Óscar Guerrero atiende a la prensa en la etapa de Bilbao, cuando anunció que el equipo llegaría a la meta de Madrid y no se retiraría pese al acoso de los manifestantes.

El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

El técnico sudafricano Daryl Impey conducirá a la escuadra israelí hasta la meta de Madrid

J. G.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:28

El director deportivo del Israel Premier Tech en esta Vuelta a España 2025, Óscar Guerrero, ha abandonado finalmente la ronda española y ha regresado a su hogar familiar en Alsasua (Navarra). La marcha del técnico se produjo en la noche del jueves. Sólo unos días antes habían aparecido pintadas contra su persona en el domicilio de la localidad navarra en la que reside.

Hasta su adiós, Guerrero había sido el portavoz del equipo israelí, que está en la diana de las iras de los activistas que protestan por los ataques contra Gaza. La escuadra es propiedad de Sylvan Adams, un multimillonario amigo personal de Benjamin Netanyahu. Fue el técnico navarro el que dio la cara ante los medios de comunicación tras las masivas protestas de la etapa de Bilbao.

Guerrero aseguró entonces que el equipo no abandonaría y que llegarían todos a Madrid, porque la normativa les avalaba y estaban dispuestos a correr. El director, que lleva casi tres décadas en el mundo del ciclismo, reconoció haber pasado «miedo» por la presión de las movilizaciones que han obligado a parar la carrera en varias ocasiones. Su marcha ha hecho que en las tres últimas etapas el director vaya a ser el sudafricano Daryl Impei.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  4. 4

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  5. 5

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  6. 6

    Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao
  7. 7

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  8. 8

    La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?
  9. 9

    Un caso de tuberculosis en la UPV/EHU obliga a hacer pruebas a 70 alumnos y profesores
  10. 10

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa