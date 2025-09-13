El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El director de la Vuelta, Javier Guillén, supervisa la meta de Bilbao, donde se registaron incidentes que obligaron a terminar la etapa sin un ganador. E. C.

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa en mitad de la oleada de protestas propalestinas

La carrera no pasará por el distrito de Aravaca pero espera terminar en el centro de Madrid, como estaba previsto

J. G.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:06

La organización de la Vuelta a España ha decidido realizar un recorte de cinco kilómetros en la última etapa de esta accidentada edición, marcada por la oleada de protestas e incidentes provocados por manifestantes que protestan por el genocidio israelí en Gaza.

La modificación del recorrido supone que los corredores ya no pasarán por el distrito de Aravaca, aunque terminarán en el centro de Madrid, tal y como estaba previsto. La ronda española se decidirá este sábado con la subida a la Bola del Mundo. El danés Jonas Vingeggard mantiene una ventaja de 44 segundos sobre Joao Almeida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  4. 4 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  5. 5

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  6. 6

    La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?
  7. 7

    Un caso de tuberculosis en la UPV/EHU obliga a hacer pruebas a 70 alumnos y profesores
  8. 8

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  9. 9

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  10. 10

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa en mitad de la oleada de protestas propalestinas

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa en mitad de la oleada de protestas propalestinas