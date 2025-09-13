La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa en mitad de la oleada de protestas propalestinas La carrera no pasará por el distrito de Aravaca pero espera terminar en el centro de Madrid, como estaba previsto

El director de la Vuelta, Javier Guillén, supervisa la meta de Bilbao, donde se registaron incidentes que obligaron a terminar la etapa sin un ganador.

La organización de la Vuelta a España ha decidido realizar un recorte de cinco kilómetros en la última etapa de esta accidentada edición, marcada por la oleada de protestas e incidentes provocados por manifestantes que protestan por el genocidio israelí en Gaza.

La modificación del recorrido supone que los corredores ya no pasarán por el distrito de Aravaca, aunque terminarán en el centro de Madrid, tal y como estaba previsto. La ronda española se decidirá este sábado con la subida a la Bola del Mundo. El danés Jonas Vingeggard mantiene una ventaja de 44 segundos sobre Joao Almeida.

