Israel recrimina a Sánchez sus palabras de ánimo a los manifestantes propalestinos de la Vuelta: «Vergüenza para España» El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se ha mostrado indignado y ha acusado al presidente de incitar a la turba

Julia Fernández Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

El ruido de las calles de Madrid ha llegado hasta Israel, donde las palabras de Pedro Sánchez esta mañana en las que animaba a los manifestantes propalestinos y elogiaba su actitud durante la Vuelta a España no han sentado nada bien. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, le ha recriminado al presidente que se expresase así horas antes de la suspensión de la última etapa a consecuencia de las manifestaciones. Y le ha dicho que considera una «vergüenza» lo ocurrido y a él mismo

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en su cuenta en la red social X. El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores» y ello alento su ataque a la prueba deportiva.

«Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha concluido. La última etapa, que iba a terminar en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Pero las protestas se han alargado hasta bien entrada la noche.

Las declaraciones de Sánchez llegan después de que ayer la líder de Podemos Ione Belarra y la exministra Irene Montero participaran en una concentración en Cercedilla que obligó a modificar el recorrido de la penúltima etapa. En este acto ambas también pidieron una mayor movilización para este domingo con el fin de boicotear la competición por no obligar a la escuadra del millonario Sylvan Adams a abandonar.

Temas

Pedro Sánchez