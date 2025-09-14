El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gideon Saar se ha pronunciado en X. Agencias

Israel recrimina a Sánchez sus palabras de ánimo a los manifestantes propalestinos de la Vuelta: «Vergüenza para España»

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se ha mostrado indignado y ha acusado al presidente de incitar a la turba

Julia Fernández

Julia Fernández

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:05

El ruido de las calles de Madrid ha llegado hasta Israel, donde las palabras de Pedro Sánchez esta mañana en las que animaba a los manifestantes propalestinos y elogiaba su actitud durante la Vuelta a España no han sentado nada bien. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, le ha recriminado al presidente que se expresase así horas antes de la suspensión de la última etapa a consecuencia de las manifestaciones. Y le ha dicho que considera una «vergüenza» lo ocurrido y a él mismo

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en su cuenta en la red social X. El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores» y ello alento su ataque a la prueba deportiva.

«Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha concluido. La última etapa, que iba a terminar en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Pero las protestas se han alargado hasta bien entrada la noche.

Las declaraciones de Sánchez llegan después de que ayer la líder de Podemos Ione Belarra y la exministra Irene Montero participaran en una concentración en Cercedilla que obligó a modificar el recorrido de la penúltima etapa. En este acto ambas también pidieron una mayor movilización para este domingo con el fin de boicotear la competición por no obligar a la escuadra del millonario Sylvan Adams a abandonar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  6. 6

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  7. 7

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  8. 8

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  9. 9 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  10. 10 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel recrimina a Sánchez sus palabras de ánimo a los manifestantes propalestinos de la Vuelta: «Vergüenza para España»

Israel recrimina a Sánchez sus palabras de ánimo a los manifestantes propalestinos de la Vuelta: «Vergüenza para España»