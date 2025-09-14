Pedro Sánchez muestra su «admiración» por las manifestaciones propalestinas en la Vuelta

A. Mateos Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:03 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este domingo que las protestas propalestinas que han marcado la Vuelta a España le llenan de «orgullo», y muestra su «admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina». La ronda ciclista concluirá este domingo con un circuito que recorrerá las principales avenidas del centro de Madrid, donde se esperan importantes protestas. La organización decidió ayer por seguridad recortar la etapa final de esta tarde en cinco kilómetros y eliminar el paso de Aravaca.

Las protestas, dirigidas contra el equipo Israel-Premier Tech por la ocupación de Gaza, ya obligaron a suspender la etapa de Bilbao y han interrumpido la carrera durante varias jornadas. La mayoría de estas proclamas se produjeron de forma pacífica aunque, en dos etapas, varios manifestantes irrumpieron durante el transcurso de la carrera con el ánimo de frenar a un pelotón que, en circunstancias normales, circula a gran velocidad. Han llegado a producirse tres caídas de ciclistas a lo largo de las tres semanas que dura la Vuelta. Una de ellas, la de Javi Romo, que tuvo que abandonar dos días después como consecuencia de las heridas.

En sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, Sánchez expresó su «reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas», pero también su «admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina». «España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos», declaró en un mitin del Partido Socialista en Málaga. Sánchez no es el único miembro del Gobierno en apoyar en público estas protestas. También ministros de su Ejecutivo se han manifestado en términos similares sobre lo ocurrido en la ronda ciclista.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra el Gobierno por la «imagen tan bochornosa» que han dado los manifestantes. «En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo», escribió en la red social X.

Las autoridades reforzaron la seguridad para la etapa final de este domingo en Madrid, que contará con 1.100 agentes de Policía Nacional desplegados en la capital y otros 400 miembros de la Guardia Civil a lo largo del recorrido. Ayer, en la etapa decisiva de la Vuelta, con subida final a la Bola del Mundo, un grupo de manifestantes propalestinos se sentó en medio de la carretera y trató de cortar el paso de los ciclistas. Los escapados, entre los que se encontraba Mikel Landa, los pudieron evitar circulando cerca del arcén. Efectivos de la Guardia Civil actuaron a toda velocidad para sacar al grupo, formado por unas cien personas, de la calzada antes de la llegada del pelotón. Fue imposible. Los favoritos y el resto de ciclistas estaban a poco más de un minuto de la cabeza de carrera y se encontraron las cargas de frente. Los agentes de la Benemérita lograron abrir un pasillo lo suficientemente amplio como para no detener la carrera.

La etapa, deportivamente hablando, apenas se vio afectada pero sí se dieron momentos de tensión, tal y como se pudo ver en las imágenes emitidas en directo. Mientras los agentes intentaban retirar a los manifestantes, algunos se revolvieron justo al paso de los ciclistas. Hubo empujones y alguna caída, aunque no entre los deportistas.

Kilómetros antes de este incidente se produjo otro en la localidad de Cercedilla. Allí, otro grupo de manifestantes, entre los que estaba la líder de Podemos Ione Belarra y la exministra Irene Montero, obligó a los organizadores a cambiar el recorrido de la carrera. Estaba previssto que el pelotón entrara en el centro de la localidad, pero finalmente no lo hizo por las protestas. Los corredores bordearon el municipio y siguieron por la carretera de Los Molinos. Durante esta protesta, Belarra hizo un llamamiento a la sociedad para que provoque un «desborde» de movilización en la etapa final de este domingo.