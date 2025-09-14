En directo: las protestas obligan a parar La Vuelta en Madrid

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente En directo: La Vuelta cambia el recorrido en Madrid ante los disturbios en la capital

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:21

18:30

El desconcierto es total porque no solo queda en cuestión la última etapa, sino si se podrá realizar la ceremonia de entrega de premios en las inmediaciones de Cibeles.

18:30

En la plaza de Colón numerosos manifestantes con banderas palestinas han tomado la calzada, en plena Castellana, para lanzar sus mensajes contrarios a Israel

18:28

18:27

La carrera vuelve a estar parada y los ciclistas demandan explicaciones a Fernando Escartín, director técnico de La Vuelta, para saber qué hacer.

18:26

Varios ciclistas han sido increpados e incluso empujados por manifestantes, según apuntan algunas fuentes

18:25

Se avanza con la carrera neutralizada, pero parece muy complicado que se pueda terminar con las invasiones de circuito que se han visto.

18:24

Los ciclistas comienzan a pedalear, después de varios momentos de incertidumbre. Se reanuda la marcha

18:22

Se debate entre cómo reanudar la carrera o qué decisión tomar, mientras los corredores hablan entre sí, y algunos con agentes de la Policía

18:20

Se para el pelotón

