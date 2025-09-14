En directo: las protestas obligan a parar La Vuelta en Madrid
Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:21
18:30
El desconcierto es total porque no solo queda en cuestión la última etapa, sino si se podrá realizar la ceremonia de entrega de premios en las inmediaciones de Cibeles.
18:30
En la plaza de Colón numerosos manifestantes con banderas palestinas han tomado la calzada, en plena Castellana, para lanzar sus mensajes contrarios a Israel
18:28
18:27
La carrera vuelve a estar parada y los ciclistas demandan explicaciones a Fernando Escartín, director técnico de La Vuelta, para saber qué hacer.
18:26
Varios ciclistas han sido increpados e incluso empujados por manifestantes, según apuntan algunas fuentes
18:25
Se avanza con la carrera neutralizada, pero parece muy complicado que se pueda terminar con las invasiones de circuito que se han visto.
18:24
Los ciclistas comienzan a pedalear, después de varios momentos de incertidumbre. Se reanuda la marcha
18:22
Se debate entre cómo reanudar la carrera o qué decisión tomar, mientras los corredores hablan entre sí, y algunos con agentes de la Policía
18:20
Se para el pelotón
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
-
2
-
3
-
4
- 5 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
-
6
- 7 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
-
8
-
9
- 10 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.