En el recorrido dos manifestantes con la bandera de Palestina protestan en el paso de un kilómetro para la meta.

En el recorrido dos manifestantes con la bandera de Palestina protestan en el paso de un kilómetro para la meta. REUTERS

Las protestas propalestinas revientan La Vuelta y ahondan la fractura política

Las concentraciones jaleadas por Sánchez acaban en disturbios y obligan a cancelar el final de la ronda en un clima de polarización

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:56

La edición más convulsa de La Vuelta, uno de los mayores espectáculos deportivos de España que catapultan su proyección internacional, firmó este domingo un final ... negro. La octogésima ronda ciclista no pasará a la historia por la victoria del danés Jonas Vingegaard, que ni siquiera pudo enfundarse el mallot rojo ni alzar el trofeo en el podio. Lo hará por las protestas propalestinas que prácticamente desde el comienzo atenazaron la competición, que fueron jaleadas por todo un presidente del Gobierno y que en su última jornada derivaron en graves disturbios en Madrid que obligaron a cancelar la etapa.

