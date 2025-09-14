El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las protestas propalestinas en La Vuelta en la prensa internacional. E. C.

La prensa internacional recoge el «caos» de la Vuelta: «Terminó de la peor manera, sin final»

Los medios deportivos de todo el mundo han destacado la suspensión de la prueba ciclista en Madrid por las protestas propalestinas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:59

La suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid a 56 kilómetros de meta por las protestas propalestinas es una noticia que ha ... trascendido las fronteras de España y que medios deportivos de medio mundo recogen en sus portadas. Algo inédito y que no había ocurrido nunca y que ha obligado incluso a cancelar la ceremonia de entrega de premios. Han corrido ríos de tinta en toda la prensa internacional para contarlo y todos lo recogen en las portadas de sus páginas web, con calificativos como «caos», «violencia» o «el peor final».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  6. 6

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  7. 7

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  8. 8 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  9. 9

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  10. 10 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La prensa internacional recoge el «caos» de la Vuelta: «Terminó de la peor manera, sin final»

La prensa internacional recoge el «caos» de la Vuelta: «Terminó de la peor manera, sin final»