Ayuso acusa a Sánchez de ser «responsable directo» de los altercados en la Vuelta

El abrupto final de la última etapa de la Vuelta a España por las protestas propalestinas en Madrid ha derivado en un cruce de reproches ... a nivel político después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya expresado su «admiración» por las manifestaciones. El líder socialista ha mostrado su «respeto y reconocimiento a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina». «España brilla como ejemplo. Con orgullo, da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos», ha insistido, en un acto político en Málaga. «¿Qué dice la oposición de la barbarie en Gaza?», se ha cuestionado.

Horas después de estas palabras, la presión de las protestas en Madrid y los disturbios han obligado a la Policía a llevar a cabo varias cargas. La situación impide un final ordenado de la competición, por lo que la dirección de la Vuelta ha optado por suspender la carrera, que iba a finalizar en la capital. El PP ha salido en tromba contra Sánchez.

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en reaccionar a la noticia, y ha acusado directamente a Pedro Sánchez de los disturbios. «Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca. Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión», ha señalado, en un mensaje en X. «¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país!», ha finalizado. Antes de la carrera, Ayuso ha saludado en persona a los ciclistas del equipo israelí para trasladarles su apoyo.

En términos similares se ha expresado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. «La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno», ha indicado en sus redes sociales. «Madrid se ha desbordado de violencia. Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país», ha indicado.

Mucho más comedido se ha mostrado el presidente del PP. Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un comunicado en el que dice que «el presidente del Gobierno está orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no».

Díaz: «Israel no puede participar»

«Yo defiendo la libertad de expresión siempre que no implique ni violencia ni altercados. No apoyo a Hamás. Tampoco quiero sus aplausos. Tampoco comparto la respuesta que está dando el Gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de personas de origen palestino», continúa el texto. «El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo. Esta es mi manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España», concluye.

También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra Sánchez. «Cuando el primer hooligan del País es el presidente, pasan estas cosas», ha indicado en X. «Lo peor es que tanto le da el fondo y la forma de lo que está sucediendo. A él Gaza le importa lo mismo que las mujeres prostituidas. Nada. Sólo ve rentabilidad política. Relato. Interés particular para envenenar más, polarizar España y evitar que se hable de su nefasta gestión y corrupción», ha añadido, antes de decir que «España volverá a tener un presidente responsable muy pronto».

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que «este Gobierno es un peligro para nuestro país». Acusa a Sánchez de ponerse «a la cabeza de las protestas y los disturbios para que no se hable de sus escándalos y su hundimiento». A su juicio, «la cancelación de la última etapa de la Vuelta a causa de las protestas degrada la imagen internacional de España».

Desde el otro lado del espectro político, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho en sus redes sociales que «la sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales. Israel no puede participar en ningún evento. Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista. Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad».