Urgente En directo: Cancelan la última etapa de la Vuelta por la protestas propalestinas y los disturbios se extienden por Madrid
La Policía ha realizado varias cargas en Madrid.

La Policía ha realizado varias cargas en Madrid.

Ayuso acusa a Sánchez de ser «responsable directo» de los altercados en la Vuelta

El PP sale en tromba contra el presidente del Gobierno después de que éste haya mostrado su «admiración» por las protestas a favor de Palestina

I. F. L.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:26

El abrupto final de la última etapa de la Vuelta a España por las protestas propalestinas en Madrid ha derivado en un cruce de reproches ... a nivel político después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya expresado su «admiración» por las manifestaciones. El líder socialista ha mostrado su «respeto y reconocimiento a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina». «España brilla como ejemplo. Con orgullo, da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos», ha insistido, en un acto político en Málaga. «¿Qué dice la oposición de la barbarie en Gaza?», se ha cuestionado.

