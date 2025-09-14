El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Matthew Riccitello, ayer tras la etapa de la Bola del Mundo, donde consiguió enfundarse el maillot blanco al mejor joven. Reuters

Un ciclista del Israel subirá hoy al podio de la Vuelta en mitad de la oleada de protestas propalestinas

El estadounidense Matthew Riccitello arrebató ayer a Giulio Pelizzari el maillot blanco que premia al mejor joven

Josu García

Josu García

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:27

Se llama Matthew Riccitello. Es estadounidense y corre en el equipo Israel Premier Tech. Si no sucede nada anormal en la última etapa de hoy, este ciclista de 23 años subirá al podio de la Vuelta en Cibeles esta tarde, en reconocimiento al quinto puesto que ha logrado en la general y el primero en la clasificación del mejor joven. Y lo hará en mitad de una oleada de protestas por la muerte indiscriminada de palestinos en Gaza a manos de Israel. Riccitello desbancó en la penúltima etapa, en el temido ascenso a la Bola del Mundo, a otra promesa: Giulio Pelizzari.

El estadounidense se subirá al cajón en un momento especialmente difícil para su equipo, que ha sido blanco de todo tipo de insultos y protestas a lo largo de estas tres semanas por representar a Israel. El propietario de la escuadra, el millonario Sylvan Adams, es amigo personal de Benjamin Netanyahu. De hecho, su director, el navarro Óscar Guerrero, abandonó la ronda española el jueves a la noche para arropar a su familia, tras sufrir pintadas intimidatorias en su domicilio de Alsasua. Habrá que ver cómo reacciona el público cuando se anuncie por megafonía que uno de los miembros del Israel Premier Tech sube al podio a recoger un premio.

Noticias relacionadas

El director del Israel deja la carrera y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

El director del Israel deja la carrera y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

La seguridad es una de las preocupaciones de los organizadores de la Vuelta para la última etapa. Madrid se ha blindado con 1.500 agentes para evitar que los manifestantes puedan alterar el desarrollo de la carrera. Ayer, su director, Javier Guillén, anunció un recorte de 5 kilómetros en el recorrido para soslayar el paso por el distrito de Aravaca.

Riccitello es prácticamente un desconocido aunque ha cuajado una gran vuelta. Nacido en Tucson, tiene contrato con Israel hasta final de temporada. El año pasado también participó en la ronda española, alcanzando el puesto 30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  2. 2

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  3. 3 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  6. 6 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  7. 7

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  8. 8

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  9. 9 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un ciclista del Israel subirá hoy al podio de la Vuelta en mitad de la oleada de protestas propalestinas

Un ciclista del Israel subirá hoy al podio de la Vuelta en mitad de la oleada de protestas propalestinas