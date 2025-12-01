Un año de Coudet en el Alavés: de la supervivencia a un equipo de autor El Chacho celebra este martes su aniversario al frente de los albiazules. La permanencia marca una etapa en la que ha superado todos los reveses

En La Florida, Eduardo Coudet (Buenos Aires, 1974) vivirá un ''déjà vu'. El Chacho rebobinará 365 días en su historia albiazul, cuando hizo la valija, tomó un avión y aceptó sin dudar el reto de hacerse cargo del banquillo del Deportivo Alavés. Aquel 2 de diciembre del pasado año, el argentino se puso al frente de un equipo en crisis –sumaba 4 de 27 puntos y bordeaba el descenso– y cuya masa social estaba en shock por el despido de Luis García. Coudet estabilizó al enfermo y mantuvo en Primera a un club en el que este martes celebra su primer aniversario.

«El trabajo es la única forma de convencer a la gente de que le hago bien al Alavés», confesó en este periódico el Chacho tras sellar su renovación en mayo. La «indiferencia» que verbalizó y sintió de parte de la grada al inicio, con la sombra de Luis García todavía planeando sobre Mendizorroza, ya es historia. Coudet ha logrado con su labor y resultados (43 puntos en 37 partidos de Liga) el respaldo de la afición. Y él se siente «feliz» en Vitoria. «Elegí al Alavés en diciembre y lo vuelvo a hacer ahora. Me han tratado muy bien y me siento cómodo», resumió un Chacho cuya hoja de ruta no ha variado desde su llegada. El argentino apostó por un conjunto «combinativo» y «físico», con la «posesión» y la «presión» como dogmas de fe: «Quiero que seamos protagonistas en todos los partidos».

Sin embargo, las apreturas con el descenso dilataron la puesta en marcha de un plan que ya ha fluido este curso. En sus primeros meses en Vitoria, Coudet modificó su libreto en busca de la supervivencia. La dolorosa eliminación copera en los penaltis frente a la Minera de Segunda RFEF en su estreno, apenas tres días después de hacerse cargo del equipo, fue la antesala de lo que se vendría después.

EDUARDO COUDET Buenos Aires, Argentina, 1974 DEBUT EN EL BANQUILLO Fichaje: 2 de diciembre de 2024 5 de diciembre de 2024 Deportiva Minera 2-2 Alavés (derrota 4-2 en los penaltis) PARTIDOS DIRIGIDOS AL ALAVÉS 39 Partidos en Primera: 37 (43 puntos) Partidos en Copa: 2 14 14 Copa (1) 11 Copa (1) Liga 14 10 5 0 Liga 13 Liga 10 Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra 45 44 Copa (11) Liga (34) Liga (38) Copa (6) MÁXIMOS GOLEADORES Kike García: 12 goles Carlos Vicente: 7 goles Joan Jordán: 5 goles Toni Martínez: 4 goles Mariano Díaz: 3 goles FUTBOLISTAS MÁS UTILIZADOS Antonio Sivera 32 partidos 4º 3º 2º Nahuel Tenaglia 35 partidos Antonio Blanco 35 partidos 1º 6º Jon Guridi 32 partidos Carlos Vicente 39 partidos 5º Toni Martínez 32 partidos MAYOR VICTORIA Getxo 0 Alavés 7 (Copa del Rey 2025-26) MAYOR DERROTA Barcelona 3 Alavés 1 (LaLiga, 2025-26)

«Cuando te toca arrancar abajo, en una dinámica negativa, todo se hace más difícil y no caen de cara muchas cosas», lamentó el Chacho, que tardó cinco jornadas en celebrar su primera victoria, ante el Betis (1-3) en el Villamarín con 'hat-trick' de Kike García. Sin embargo, las derrotas sumergieron al Alavés en el pozo del descenso. Y los dos duros golpes en Mendizorroza frente a dos rivales directos como Getafe y Espanyol dejaron al técnico en una situación límite en febrero. «Cualquier decisión que pueda tomar el club es entendible», asumió el argentino.

Sin embargo, la directiva y Sergio Fernández optaron por su continuidad contra viento y marea. «Josean –Querejeta– tuvo la grandeza de venir hasta mi casa y decirme que la única duda que tenía era cómo estaba yo. Y le dije que estaba convencido y que este equipo no se iba a ir», relató meses después el Chacho. «Tengo que resaltar la actitud que han tenido conmigo, sobre todo Sergio. Es el que me convenció para venir y el que cuando las cosas no estaban bien recibía todas las recriminaciones. Nunca dudó y nunca dudé», añadió el preparador, ejemplificando la sintonía entre las partes. «No se puede discutir su trabajo. El equipo ha mejorado y nos da tranquilidad», destacó Fernández, que consideró «injusto» el trato a Coudet. «Nos encantaría que siguiera. Es nuestro entrenador», proclamó. «No tuve ninguna duda en renovar, estoy en el lugar que quiero estar», afirmó el Chacho.

Un «clic» necesario

Pero meses antes de este final feliz, el Alavés necesitaba un «clic» para «sostener su idea de juego». Y llegó en marzo bajo la lluvia y con nueve jugadores ante el Villarreal, otorgándole al técnico su primer triunfo (1-0) en Mendizorroza. Así saldó su «deuda» con la afición. «El fútbol nos ha devuelto lo que nos viene quitando desde la injusticia», confesó. Un punto de inflexión para una plantilla a la que Coudet se centró en rearmar en lo anímico. En lo futbolístico, la intensidad y el balón son, desde su desembarco, parte indispensable del día a día en Ibaia como sus carreras antes y después de cada sesión.

Cambio de estilo Modificó su plan para lograr la salvación y desde este verano ha incidido en su «fútbol combinativo»

Renovación hasta 2026 El club siempre apostó por su continuidad y el Chacho recogió el guante: «Es el lugar donde quiero estar»

Una exigencia con la que el Chacho, de carácter distendido y bromista, ha calado en un vestuario contento con su método de trabajo. «Es cercano en lo personal e intenso en lo futbolístico. No nos podemos relajar», explicó Blanco. Los asados en su casa también ayudaron a unir a una plantilla que encontró en la seguridad defensiva la clave para salvarse en la penúltima jornada en Valladolid. «Estoy durmiendo poco tratando de mejorar cosas», afirmó Coudet. Y el Alavés, desterrados los goles encajados de forma recurrente en el tiempo añadido, encontró su camino, resistió y logró sumar 15 de los últimos 27 puntos para permanecer en Primera. Los «buenos números» saltaron de los entrenamientos a los partidos. «No pensé que fuera a ser tan duro y a costar tanto», dijo aliviado el Chacho, que renovó y se puso a moldear desde la pretemporada al equipo con el objetivo de no sufrir tanto. «Podemos hacerlo mejor. Necesitamos tiempo y lo tenemos», avisó.

Coudet apostó por reclutar «jugadores técnicos que nos puedan elevar en lo combinativo, sin renunciar a la parte física y a la disputa». Y llegaron Calebe, Denis Suárez, Aleñá... en un mercado en el que perdieron a puntales como Kike García – 'pichichi' de su era albiazul con 12 goles–, Abqar y Mouriño. Otros como Blanco y Carlos Vicente, único jugador presente en sus 39 partidos, siguieron en Mendizorroza.

Un bloque, en ocasiones asimétrico, que el Chacho ha logrado que sostenga, en varias fases, «el ritmo, la presión y la circulación de la pelota», con dos puntas y futbolistas de «buen pie». Así han tejido un fútbol ofensivo con el que han logrado 15 puntos en 14 jornadas. Sin embargo, la falta de gol ha penalizado a un Alavés seguro atrás a pesar del castigo a Garcés. Pero el buen inicio liguero ha quedado eclipsado por tres derrotas consecutivas que les han dejado a tres puntos del descenso.

En este escenario, Coudet trabaja en darle otra vuelta de tuerca al juego del Alavés. «Vivo para el fútbol. No sé si soy un gran entrenador, pero sí sé que soy una gran persona», sentenció el Chacho, que con su inseparable bufanda al cuello celebrará en Portugalete su primer año albiazul.

