El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nuevo incidente en La Vuelta: un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar la etapa

Los escapados, entre los que se encontraba Mikel Landa, se encontró al grupo sentado en medio de la carretera y la Guardia Civil tuvo que emplearse a toda velocidad

Alain Mateos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:36

La penúltima etapa de La Vuelta ha estado a punto de irse al traste cuando quedaban veinte kilómetros para meta y los ciclistas comenzaban el puerto de Navacerrada, el último de la jornada, con final en la Bola del Mundo. Un grupo de manifestantes propalestinos se ha sentado en medio de la carretera y ha tratado de cortar el paso de los ciclistas. Los escapados, entre los que se encontraba Mikel Landa, los pudieron evitar circulando cerca del arcén.

Efectivos de la Guardia Civil actuaron a toda velocidad para sacar a los protestantes de la calzada antes de la llegada del pelotón. Fue imposible. El grupo de los favoritos y el resto de ciclistas estaban a poco más de un minuto de la cabeza de carrera y se encontraron las cargas de frente. Los agentes de la Benemérita lograron abrir un pasillo lo suficientemente amplio como para no detener la carrera.

Los casi 200 ciclistas pasaron la protesta por el lateral derecho. Y la etapa, deportivamente hablando, apenas se vio afectada. Aunque hubo momentos de tensión, tal y como se pudo ver en las imágenes emitidas en directo. Mientras los agentes intentaban retirar a los manifestantes, algunos se revolvieron justo al paso de los ciclistas. Hubo empujones y alguna caída, aunque no entre los deportistas.

Sobre la etapa de hoy, al igual que la jornada final de mañana en Madrid, estaba amenazada por numerosas protestas anunciadas. No solo de colectivos que piden la expulsión del equipo Israel de La Vuelta por el «genocidio» en Gaza, también de movimientos ecologistas. Se había reforzado el dispositivo de seguridad: la Policía Nacional había desplegado 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 para los dos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  3. 3

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  4. 4

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  5. 5 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7

    La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?
  8. 8 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  9. 9

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  10. 10

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nuevo incidente en La Vuelta: un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar la etapa

Nuevo incidente en La Vuelta: un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar la etapa