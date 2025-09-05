El Gobierno de Asturias insta al Israel a abandonar La Vuelta: «No podemos permanecer impasibles ante la masacre de Gaza» El Consejo no hará acto de presencia en ninguna de las tres etapas del Principado. «Es una cuestión de conciencia, de mera humanidad», razonan

Iván Benito Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:04 | Actualizado 14:12h.

La Vuelta rueda ya por Asturias con la oposición de su propio Gobierno por la presencia del equipo del Israel. Adrián Barbón, el presidente del Principado, ha condenado el «genocidio» y ha asegurado que no va a «mirar hacia otro lado». «He dedicado mucho tiempo a estudiar el horror del holocausto cometido por la dictadura nazi contra el pueblo judío y hay que ser coherente. Si denuncié el holocausto, ahora tengo el mismo deber de condenar lo que está sucediendo en Gaza, sin equidistancias ni palabras medidas».

Por ello, tanto él como su equipo de Gobierno, no harán acto de presencia oficial en ninguna de las tres etapas que discurren por el Principado. Además, insta al equipo hebreo a retirarse de la carrera. «Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición», ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo. «No podemos permanecer impasibles ante la masacre de Gaza».

El Ejecutivo asturiano recalca que no tienen «capacidad para impedir su participación». «Tampoco la tiene siquiera el Gobierno de España. Pero lo que sí podemos y queremos hacer es manifestar nuestro desacuerdo», ha explicado la vicepresidenta. El Consejo de Gobierno pide que cualquier tipo de protesta sea pacífica, no ponga en riesgo la seguridad de los ciclistas ni impida el desarrollo de la prueba. «Entendemos que se exprese el malestar, pero con respeto a una competición muy importante, con muchísimos seguidores y una larga vinculación con Asturias».

«No debemos ser impasibles ni indiferentes ante lo que está sucediendo en Gaza. Es una cuestión de conciencia, de mera humanidad», ha razonado. Además, recuerdan que ante «la invasión de Ucrania» sí se tomaron medidas contra los equipos rusos «para no dar apariencia de normalidad a lo que estaba sucediendo». «Ya que ahora no se ha actuado de igual forma, pedimos al equipo que se retire. Pensamos que sería la mejor decisión a todos los efectos», ha continuado la vicepresidenta. Llamedo ha pedido a las organizaciones deportivas internacionales que reaccionen y tengan en cuenta lo que ocurre en Gaza, «inhumano e inaceptable desde cualquier punto de vista», para que estas situaciones no se repitan. «Esa insensibilidad no tiene un pase», ha añadido.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha comparado las protestas contra el genocidio en Gaza en La Vuelta con los atentados terroristas en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en el que once atletas israelíes fueron asesinados. «Esto va contra la única democracia liberal de Oriente Próximo», ha valorado, comparando sus acciones, que se cobran miles de muertos, con las de Cuba o Venezuela. «Ni veo ni quiero ver cómo persiguen a los participantes de todos estos países», ha expresado durante su intervención en el arranque del curso político del PP de Madrid, en Arganda del Rey.

La presidenta madrileña, además, ha tachado de «curioso que los más violentos, los etarras», sean los que «más lo jalean porque intentan blanquearse a través de esas lecciones» tras los incidentes sucedidos el miércoles en Bilbao.