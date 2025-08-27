El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta

Los manifestantes se han puesto en medio de la carretera con una pancarta al paso de la carrera por Figueres

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:03

El revuelo por la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta también ha dejado marca sobre el asfalto. Un grupo de manifestantes propalestinos ha bloqueado a los corredores del equipo israelí en plena contrarreloj por equipos cerca de Figueres, la localidad que acoge la salida y meta en esta jornada.

Durante la etapa 5 de 24 kilómetros, varias personas se han puesto en medio de la carretera portando una pancarta y banderas palestinas cuando se acercaban a ellos los corredores. Algunos de los ciclistas se han visto obligados a frenar, mientras que otros han conseguido sortearlos al desacelerar. No ha habido choques y han reanudado la marcha tan perder solo unos pocos segundos.

La participación del equipo Israel-Premier Tech en la competición ha generado fuertes críticas desde algunos partidos políticos y colectivos propalestinos. No es la primera vez que esta formación corre en la gran ronda española. Ya lo hizo en 2020, 2021, 2022... Y volvieron en 2024, en plena guerra en Gaza. Su presencia ha obligado a reforzar el dispositivo de seguridad trazado por la Ertzaintza para la etapa que tendrá lugar en Bilbao el próximo miércoles 3 de septiembre. El hotel y el autobús del conjunto ciclista contarán con vigilancia específica para así evitar actos de boicot e incidentes.

El Israel-Premier Tech nació en 2014 bajo el nombre de Cycling Academy Team y vivió varios cambios de nombre. Actualmente está compuesta por 32 corredores, de los que solo ocho participan en la Vuelta. ESon George Bennet (Nueva Zelanda), Pier André Côte (Canadá), Marco Frigo (Italia), Jan Hirt (Rep.Checa), Nadav Risberg (Israel), Jake Stewart (Gran Bretaña), Ethan Kane Vernon (Gran Bretaña) y Matthew Riccitello (EEUU). Los españoles Óscar Guerrero Celaya y Rubén Plaza Molina ejercen colmo directores deportivos del equipo.

