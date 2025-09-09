El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa

Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa

La organización decide prescindir del puerto final debido a los manifestantes, que llegaron a talar un árbol junto a la carretera, y el alavés pierde el sprint por la victoria con Bernal

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:02

El polvorín de las protestas propalestinas en La Vuelta ha vuelto a causar otro final de etapa deshonroso para la carrera. Una manifestación multitudinaria en ... el puerto final, ubicada a tres kilómetros de meta, ha sido incontrolable para la Policía. La organización ha tenido que volver a actuar con celeridad e improvisar una línea de meta en el pueblo de Mos. Antes, ya se ha visto obligada a intervenir cuando se han encontrado un árbol talado cruzado en la carretera, antes del inicio del Alto de Prado. El tronco fue retirado y los ciclistas siguieron su curso, pero no pudieron hacerlo hasta el final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  3. 3

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  4. 4

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6 Brasas en el centro de Algorta
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8

    La mejor vaca de España es de Sopuerta
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa

Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa