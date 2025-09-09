Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa

El polvorín de las protestas propalestinas en La Vuelta ha vuelto a causar otro final de etapa deshonroso para la carrera. Una manifestación multitudinaria en ... el puerto final, ubicada a tres kilómetros de meta, ha sido incontrolable para la Policía. La organización ha tenido que volver a actuar con celeridad e improvisar una línea de meta en el pueblo de Mos. Antes, ya se ha visto obligada a intervenir cuando se han encontrado un árbol talado cruzado en la carretera, antes del inicio del Alto de Prado. El tronco fue retirado y los ciclistas siguieron su curso, pero no pudieron hacerlo hasta el final.

L'organizzazione ha dovuto intanto occuparsi di un albero che era stato tagliato e fatto cadere sulla sede stradale ai piedi dell'Alto de Prado, in località Morgadans #LaVuelta25 pic.twitter.com/0FVKSDeiWx — SpazioCiclismo (@SpazioCiclismo) September 9, 2025

Cuando los escapados rodaban a 14 kilómetros de meta, se les comunicaba que todo acababa a falta de 8. Las protestas se habían desbordado y nada parecía garantizar la seguridad de los ciclistas si no había modificación alguna. Con lo que todo acabaría sin fuegos artificiales. Dos etapas ya modificadas sobre la marcha. El caldo de cultivo toma ya una dimensión con la que parece complicado seguir así hasta Madrid.

En cabeza de carrera estaban Mikel Landa y Egan Bernal. Dos ciclistas perseguidos por el infortunio en los últimos tiempos. Con ganas de desquitarse. De golpe, se les cambiaba el plan. No se jugarían el triunfo cuesta arriba, como les hubiera gustado. Sería cuesta abajo. En un sprint descafeinado en el que se impuso el colombiano.

Y EL CÓNDOR VOLVIÓ A VOLAR 🦅❤️‍🔥



Egan Bernal evita el triunfo de Mikel Landa en un descolorido final por una nueva protesta y vuelve a saborear una victoria en una Gran Vuelta más de cuatro años después.



📺🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES 1 y @StreamMaxES. #LaVuelta25 pic.twitter.com/f9IZ9q2W4x — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 9, 2025

El del Ineos fue el primero en cruzar una línea más propia de una carrera amateur. Con un juez, carpeta en mano, tomando los tiempos en la cuneta. A diferencia del día de Bilbao, si hubo ganador oficial. Aunque Bernal no lo sienta así. Hace cuatro años se debetía entre la vida y la muerte en un hospital de Colombia. Entrenando, se estampó contra un autobús. Pudo quedarse tetrapléjico. La carrera del ganador de un ganador del Tour quedaba en jaque. A base de mucho empeño y tesón, volvió a andar, a coger una bici y a competir. Este 2025 ha sido cuando más cerca ha estado de su mejor nivel. Primero en el Giro y ahora en La Vuelta.

La situación en la llegada a Mos que ha provocado la neutralización de la etapa a 8 kilómetros de meta. #LaVuelta25 pic.twitter.com/cm9chySnOc — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 9, 2025

Landa seguía el mismo calendario. Las caídas le han masacrado desde su eclosión allá por 2015. Dos etapas y podio en el Giro y otra victoria en La Vuelta. Una década después, sus piernas siguen con fuerza. Es protagonista de episodios emocionantes, pero siempre sin recompensa. Se fracturó una vértebra en la primera etapa del Giro, y tras una dura rehabilitación, con la espalda aún mermada, fue capaz de seleccionar una fuga numorosa a 60 kilómetros de meta.

Solo le quedaba Bernal y confiaba en poder dejarle atrás en la dura subida final. Pero el cambio de planes impidió volver a ver un ataque suyo. Agarrado abajo. Solo le quedaba la baza del sprint, la peor. Al alavés le pasa como a otros ídolos anteriores. Como a Vicente Trueba o a Marino Lejarreta. Si llegaban en un grupo de siete ciclistas, quedaban séptimos. Si llegaban diez, décimo. Si son dos, segundo. Aunque daba igual. El resultado está embarrado debido al clima de tensión que se vive a nivel social desde que la carrera puso un pie en España.

Era la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueras, en la que un grupo cortó la carretera al paso del equipo del Israel. Si bien los siguientes días se desarrollaron con relativa normalidad y protestas pacíficas, la intensidad de las protestas se intensificaron con la llegada a Euskadi. En Lumbier, Navarra, tres manifestantes irrumpieron en el recorrido y el pelotón tuvo que frenar y algunos cambiar de trayectoria, con lo que Simone Petilli (Intermarché) terminó en el suelo. «Por favor, solo somos ciclistas y estamos haciendo nuestro trabajo, pero si continúa así nuestra seguridad ya no está garantizada y nos sentimos en peligro», pidió el italiano.

Al día siguiente, en Bilbao, la tensión se multiplicó. Interrumpciones en Enekuri y en el Vivero, y gresca en la Gran Vía. Los ciclistas debían pasar dos veces por allí, pero se quedó en solo una. Sin ganador de etapa ni podio. «El País Vasco una región conocida como bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar», resolvió entonces el propietario del equipo que promueve el nombre de Israel, Sylvan Adams, millonario canadiense y judío, sionista y cercano al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.