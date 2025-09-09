El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guillén durante el paso de la Vuelta por Bilbao. EFe

La Vuelta mantiene el pulso a las protestas: «Esto es ilegal»

El director de la carrera, Javier Guillén, comparece para asegurar que la ronda «no cotempla un plan B» y que el propósito es «llegar hasta Madrid»

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:26

La Vuelta a España está acorralada por las numerosas protestas propalestinas que tienen lugar cada jornada. Muchas de ellas con la intención de interferir en la carrera, lo que ha obligado ya a la organización a modificar dos etapas. Sin embargo, el director de la ronda, Javier Guillén, ha comparecido de forma extraordinaria tras la etapa en la que se han tenido que suprimir los últimos ocho kilómetros para informar que mantiene su firme propósito de tratar de completar el recorrido de la carrera hasta el domingo en Madrid.

«Comparezco porque desde La Vuelta queremos expresar todo nuestro rechazo a lo vivido hoy», ha arrancado. «El mensaje principal que quiero dar es que nosotros vamos a continuar haciendo La Vuelta y vamos a estar mañana en la salida de la 17ª etapa«. La carrera sigue, pese a que esté siendo »muy dura« a nivel organizativo, reconoce. »Se ha generado un extraordinario debate del que todos sois testigos y del que nunca hemos querido entrar. Tenemos unas normas que tienen que cumplir todos, no solo La Vuelta. No se pueden cortar las etapas, no se puede bloquear el paso de los ciclistas. Es ilegal, y es ilegal tanto porque lo tipifica el Código Penal como la Ley del Deporte», ha esgrimido.

Guillén, además, insiste en trata de separar la carrera de los hechos atroces que sufre el pueblo palestino. «Todos queremos la paz en Gaza, pero cada uno tiene sus ámbitos en los que poder desarrollarse. Defendemos nuestro deporte y nuestra carrera. Pedimos respeto a los corredores y al público. Lo único que queremos es que nos dejen correr», afirma. Pese a la complejidad de la situación y el clima de tensión, el dirigente es firme. «No se contempla un plan B. Estamos determinados a sacar la carrera adelante. La Vuelta seguirá y ese es nuestro compromiso», concluyó.

