El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Valverde respira tranquilo: «Nos hemos quitado un peso de encima»

«Les dije a los jugadores que el partido no era importante, que era más que importante», dice el entrenador del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:58

Comenta

La victoria ante el Oviedo supuso un respiro para el Athletic, un equipo que llegaba al partido con una racha complicada de tres derrota seguidas. ... Ernesto Valverde suspiró aliviado y resaltó la importancia clave del triunfo. «Nos hemos quitado un peso de encima. Lo he hablado con los jugadores: este partido no era importante, era más que importante por la racha en la que veníamos. Nos adelantamos con el gol de Nico, pero después de ese gol ha sido cuando peor hemos estado», destacó el técnico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  4. 4

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  5. 5

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  6. 6 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  7. 7

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  8. 8

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  9. 9 Desalojan a una treintena de jóvenes okupas de un edificio en Rekalde
  10. 10

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde respira tranquilo: «Nos hemos quitado un peso de encima»

Valverde respira tranquilo: «Nos hemos quitado un peso de encima»