Valverde respira tranquilo: «Nos hemos quitado un peso de encima»
«Les dije a los jugadores que el partido no era importante, que era más que importante», dice el entrenador del Athletic
Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:58
La victoria ante el Oviedo supuso un respiro para el Athletic, un equipo que llegaba al partido con una racha complicada de tres derrota seguidas. ... Ernesto Valverde suspiró aliviado y resaltó la importancia clave del triunfo. «Nos hemos quitado un peso de encima. Lo he hablado con los jugadores: este partido no era importante, era más que importante por la racha en la que veníamos. Nos adelantamos con el gol de Nico, pero después de ese gol ha sido cuando peor hemos estado», destacó el técnico.
Valverde lamentó que de nuevo la falta de eficacia lastró a su equipo. «Nuestro nivel de presión ha sido bueno porque no les hemos dejado jugar, pero nos ha faltado un segundo gol. Íbamos 1-o y estás expuesto a que te empaten en una jugada de estrategia. Con los cambios nos hemos ido recomponiendo y nuestra presión ha sido buena, pero no logramos ese segundo gol».
El técnico rojiblanco puso la atención en el valor psicológico del triunfo. «Si vienes de perder partidos seguidos siempre tienes un poco de inseguridad. Estamos más tranquilos. Las victorias te ayudan a tener confianza. Esperamos que este triunfo nos ayude porque tenemos compromisos muy fuertes tras el parón», dijo en referencia a las visitas a Barcelona, Slavia y Levante y los choques en casa con Atlético y Real Madrid.
Valverde se refirió a Berenguer, con apenas una asistencia, pero ningún gol en los doce partidos que ha jugado. «Tiene que recuperarse del parón por la lesión y del tiempo que ha jugado con problemas infiltrado. Es un jugador importante para nosotros porque tiene gol».
