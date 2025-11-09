El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El VAR evita el empate del Oviedo con un fuera de juego milimétrico y borra un error grave de Unai Simón

Soto Grande decidió anular el gol de los carbayones a la media hora de partido

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:41

El VAR ha salvado a Unai Simón de ser el protagonista indeseado de este domingo al comerse un centro que botó y se le coló entre las piernas para acabar en el fondo de la red. Respiró aliviado San Mamés cuando Soto Grado habló con la sala e indicó fuera de juego para borrar el empate del Real Oviedo a la media hora de encuentro. La línea se rompía por tan solo unos milímetros de la bota de Ilyas.

La jugada fue de carambola. Nacho Vidal centra al área, Colombato toca atrás de cabeza... y es entonces cuando Ilyas busca tocarla, pero no lo consigue. Un movimiento que despista al guardameta del Athletic, que ve cómo el balón le bote delante y se le cuela entre las piernas. Parecía gol, pero entonces el árbitro se llevó la mano a la oreja.

Habló con los capitanes Yuri y Costas hasta levantar la mano. Anulado. Fuera de juego. Fue por milímetros. Seguramente, uno de los más ajustados de la historia de la Liga. El empate no subió al marcador y el golazo de Nico seguía valiendo una victoria.

Es la segunda jornada consecutiva que el VAR salva un error de Unai Simón. Ante la Real Sociedad, Munuera Monteró invalidó un gol de Zakharyan en el minuto 67 al tirar el fuera de juego en la acción previa. De esta manera, los rojiblancos se salvaban del 3-1, que llegaba al fallar Unai Simón en el rechace tras un potente disparo de Carlos Soler. El meta internacional no blocó y la pelota quedó suelta en el área. Take Kubola sirvió al segundo palo a Zakharyan. La empujó a placer, pero quedó en agua de borrajas.

