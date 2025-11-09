El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico celebra su gol. EFE

Nico Williams, de ser duda a firmar un golazo que pone fin a tres meses de sequía en el Athletic

El extremo rojiblanco se deshace de tres rivales para firmar uno de los tantos de la campaña

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

Nico Williams encendió San Mamés con una jugada marca de la casa en el minuto 25. El extremo izquierdo del Athletic recogió la pelota en banda. Y organizó una acción explosiva. Superó a tres rivales: primero dejó atrás a Nacho y Colombatto, y luego recortó a David Costas. El primero incluso intentó agarrarle fuera del área de la camiseta sin éxito. Nadie pudo detenerlo.

La cabalgada concluyó de la mejor manera, con un zurdazo seco e inapelable a la escuadra, imposible para el portero del Oviedo, Aarón. Hasta llegó a pegar en el larguero. San Mamés estalló y coreó «Nico, Nico» con entusiasmo.

El extremo era la gran duda del Athletic para este choque. Ernesto Valverde no sabía si sus problemas por la pubalgia le iban a permitir jugar. Por eso el entrenador no dio la convocatoria la víspera, como es normal, y la retrasó a al propio día de partido. Nico le dijo este sábado a la mañana que se sentía en condiciones.

El gol tiene un gran valor. Nico llevaba casi tres meses sin marcar, desde el primer tanto del Athletic esta Liga. Fue en un penalti ante el Sevilla el pasado 17 de agosto en una falta que le hicieron a él. Una sequía marcada además por ocho partidos de ausencia por lesión.

