Selton, la joya a la que se entrega la afición del Athletic: el más aclamado en San Mamés

San Mamés llevaba días esperándolo. Selton Sánchez, de 18 años, es el rostro nuevo al que se agarra la hinchada en tiempos de pobres resultados. ... Es un nombre para el futuro, pero también de presente. «Sé el jugador que es y que va a ser», avisó Ernesto Valverde tras hacerle debutar el miércoles en Newcastle.

Este juvenil, nacido en Durango y afincado en Basauri, apareció en el once titular como la gran novedad del duelo ante el Oviedo. San Mamés se entregó desde el principio a él. Su nombre fue el más aclamado cuando se recitó el once por los videomarcadores. El chico juega como si estuviera en su barrio de Abaroa. Parece que la presión no va con él. Se mueve con ese desparpajo que ha cautivado a Valverde y a sus entrenadores en categorías inferiores en Lezama.

Su primera gran puerta se abrió el pasado miércoles, cuando debutó en St James' Park en cita europea. Valverde tomó nota de su rendimiento. «Selton es un futbolista al que llevamos mucho tiempo viendo, no solo aquí, sino en categorías inferiores. Nos puede ayudar en esa posición, tiene desparpajo y juego», elogió el técnico antes del encuentro contra el Oviedo.

El entrenador le lanzó un mensaje en el que vino a advertirle que él no regala titularidades. «Es una prueba importante para él y también para nosotros, porque el partido es muy importante», advirtió Valverde. No hay mejor manera de poner a prueba a un canterano que darle un duelo exigente. Y pocos tan duros como llegar a Bilbao tras una racha de cinco puntos de 24 posibles en Liga.

El entusiasmo de la grada fue inmediato. En los videomarcadores, cuando apareció su nombre, la ovación fue la mayor de la alineación. San Mamés se rindió antes de verle jugar. A los doce minutos, llegó el primer momento en el que se dejó ver. Control en zona central, giro rápido, cambio de orientación perfecto. Y La Catedral rugió. El estadio se deshizo en aplausos. Como lo hizo más tarde cuando hizo una rabona o dio una asistencia de tacón.

El chico no parecía impresionado por el escenario, Reclamaba el balón con descaro y tiraba desmarques. Mostró una clase inesperada, pero una personalidad por encima de las previsiones. El mediapunta cerró su estreno como titular con cifras más que notables para un debutante: 31 toques de balón, 78% de acierto en el pase, tres faltas recibidas y un remate, aunque desviado. Eso sí, quedó claro que a sus 18 años necesita ganar presencia física. Sólo venció en dos de sus siete duelos.

Su despedida del campo a los 64 minutos confirmó el entusiasmo que ha levantado. Mientras se dirigía a la banda para dejar su sitio a Unai Gómez las gradas se pusieron en pie para aplaudirle mientras retumbaba un cántico: «Selton, Selton». Nico, por ejemplo, fue relevado al poco y aunque se llevó una gran ovación, no se cantó su nombre. Selton es el último héroe de San Mamés.