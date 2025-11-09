El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Zaragoza, minuto a minuto
Nico Williams celebra el gol de la victoria ante el Oviedo. EFE

Athletic 1-0 Oviedo

Un Athletic necesitado hace caja ante el colista

Los rojiblancos suman tres puntos de oro en un partido de bajos vuelos que decidió Nico Williams con un golazo espectacular en el minuto 25

Jon Agiriano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

Si el partido contra el Oviedo supone un punto de inflexión para el Athletic, que fue el deseo expreso de Valverde el sábado en su ... rueda de prensa, el tiempo lo dirá. Por el momento, los rojiblancos se tendrán que conformar con celebrar por todo lo alto los tres puntos que sumaron ante un colista que demostró en Bilbao por qué lo es. Lo cierto es que los asturianos, débiles, confusos y con una idea de juego que durante la segunda parte entró en el terreno de lo inexplicable, fueron un rival ideal para que hiciera caja este Athletic tan justito de todo menos de capacidad de sacrificio. De no estarlo, ayer hubieran pasado por encima de su rival con un marcador muy holgado, y no con una victoria por la mínima lograda con una genialidad de Nico Williams en el minuto 25.

