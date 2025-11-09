Nico Williams, el mejor en el Athletic-Oviedo. ¿Y para ti? ¿Y quién ha sido el más destacado?
Igor Barcia
Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:44
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Segundo encuentro en el que el VAR le salva de un fallo importante. Sucedió en Anoeta y volvió a suceder ante el Oviedo, en un error frente a Colombatto que pudo costar muy caro. A cambio, una muy buena parada en la última jornada de la primera parte a remate de Dendoncker.
Gorosabel
Defensa
Valoración del redactor
El lateral de Arrasate se está consolidando en la Liga como titular en el carril derecho y sigue rindiendo a un buen nivel. No paró de trabajar arriba y abajo, se animó a rematar desde larga distancia y demostró a Valverde que puede seguir contando con él.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Partido serio del central de Vitoria, que se mantuvo firme para contener los intentos del Oviedo. Más allá de la jugada que se saldó con fuera de juego y pilló descolocada a toda la defensa, mantuvo un tono correcto. Hacía falta un encuentro con la portería a cero.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Dejó atrás sus problemas físicos para seguir acumulando titularidades en la Liga, donde es un fijo para Ernesto Valverde. En su línea, completó un encuentro serio, sin alardes. Ya no es aquel futbolista incansable que no paraba de correr la banda, pero a cambio acumula una experiencia que le permite elegir mejor en cada momento del partido.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Se le vio poco al central de Agen, aunque tiene tanta experiencia y calidad que suple su falta de ritmo con colocación, como demostró frente al Oviedo. En ataque tuvo una clara ocasión que se le fue fuera.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Muy trabajador en el centro del campo, elevando la línea de presión del Athletic para impedir que el Oviedo saliera de su terreno, y dispuesto a barrer todo lo que pasara cerca. Sin embargo, esta temporada los encuentros se le hacen largos y se carga con tarjetas que obligan a Valverde a reemplazarle.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Sigue en su línea de acumular partidos y partidos como titular. Es cierto, es una pieza indispensable a día de hoy en este Athletic, pero la falta de relevo en el centro del campo le está pasando factura en forma de cansancio.
Selton
Centrocampista
Valoración del redactor
La gran novedad del encuentro y la gran sorpresa. Selton se descubrió en San Mamés como un futbolista de talento, con mucha visión de juego y con un notable desparpajo para ser un debutante. Jugó e hizo jugar a sus compañeros. Al final, el ritmo de Primera División le pasó factura.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Otro que es indispensable para Ernesto Valverde y que aporta todo lo que tiene en cada encuentro. Por supuesto, mucho mejor cuando se fue a la izquierda, a su hábitat, que por la derecha. Sigue reñido con el gol esta temporada pese a intentarlo varias veces.
Nico
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Volvió, resolvió el encuentro con un golazo y se tuvo que ir tras pedir el cambio a Valverde por sus persistentes problemas de pubis. Nico demostró que es fundamental en el este equipo con una acción brillante, pero este curso va a tener muchos problemas para jugar con continuidad.
Baja
Dudas
Unai Simón
No se le ve al nivel de la temporada pasada. Aun así, sigue haciendo paradas como la del final de la primera parte.
Sube
Bienvenido
Selton
Un nuevo talento de Lezama asoma en el Athletic y la afición de San Mamés lo celebró por todo lo alto cuando fue reemplazado.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón97
Jauregizar92
Daniel Vivian84
Yuri Berchiche76
Alejandro Berenguer72
Robert Navarro65
Iñigo Ruiz de Galarreta64
Gorka Guruzeta61
Laporte57
Aitor Paredes54
Oihan Sancet53
Iñaki Williams49
Jesús Areso46
Nico Williams43
Gorosabel37
Alejandro Rego35
Maroan Sannadi31
Mikel Vesga29
Unai Gómez29
Nico Serrano17
Adama16
Iñigo Lekue13
Beñat Prados10
Selton Sued 7
Ibon Sánchez5
Urko Izeta3
Ander Izagirre-
Asier Hierro-
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
