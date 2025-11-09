El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Selton, en su debut con el primer equipo este miércoles en el campo del Newcastle. EFE

El mensaje de Valverde a Selton en su primera titularidad: «Es una prueba importante para él»

El entrenador del Athletic elogia al mediopunta de 18 años. «Tiene desparpajo y juego»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:58

Selton Sánchez es la gran sorpresa de la alineación del Athletic ante el Oviedo. Tras debutar ante el Newcastle el miércoles, la joya de Lezama de 18 años salta al once como mediopunta. Ernesto Valverde ha destacado que lleva tiempo siguiendo de cerca la evolución del joven jugador nacido en Durango y afincado en Basauri.

«Selton es un futbolista al que llevamos mucho tiempo viendo, no solo aquí, sino en categorías inferiores. Nos puede ayudar en esa posición, tiene desparpajo y juego», elogió Valverde antes del encuentro.

La titularidad supone un examen de nivel para el canterano, algo que el propio técnico bilbaíno advierte en modo mensaje al jugador. «Es una prueba importante para él y también para nosotros, porque el partido es muy importante», ha subrayado el entrenador.

El debut como titular de Selton ha despertado expectación en San Mamés, donde la afición ve en el mediapunta una de las mayores promesas de la cantera rojiblanca. Si rinde, tiene opciones de quedarse en el primer equipo, con el que ya lleva tres semanas de entrenamiento.

