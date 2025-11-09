El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Zaragoza, minuto a minuto
La defensa del Athletic trata de rechazar el balón a la salida de un córner. Ignacio Pérez

Con los puntos hay que conformarse

El Athletic pasó apuros en algunos momentos más por la impericia propia que por el acierto ajeno

Jon Rivas

Jon Rivas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:02

El tiempo era estupendo, con cierto fresquito neutralizado por los rayos de sol que convertía parte de la tribuna Este en un tostadero. El campo ... presentaba, como siempre, una magnífica entrada con muchos aficionados visitantes a los que la distancia y la hora del partido les permitía llegar a tiempo y un viaje de vuelta sin apreturas, que el lunes hay que trabajar. Además, en la alineación de Ernesto Valverde aparecía un chaval nuevo, a quien los muy cafeteros ya tenían localizado de la Youth League y que el pasado miércoles, en un escenario tan exigente como la Champions, dio unas cuantas pinceladas finas muy bien ajustadas al cuadro. En San Mamés ilusiona mucho la aparición de un nuevo león. Sin tratar de presionar, el aficionado se fija en todo lo que hace. Y lo que hizo estuvo bien.

