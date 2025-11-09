Con los puntos hay que conformarse

El tiempo era estupendo, con cierto fresquito neutralizado por los rayos de sol que convertía parte de la tribuna Este en un tostadero. El campo ... presentaba, como siempre, una magnífica entrada con muchos aficionados visitantes a los que la distancia y la hora del partido les permitía llegar a tiempo y un viaje de vuelta sin apreturas, que el lunes hay que trabajar. Además, en la alineación de Ernesto Valverde aparecía un chaval nuevo, a quien los muy cafeteros ya tenían localizado de la Youth League y que el pasado miércoles, en un escenario tan exigente como la Champions, dio unas cuantas pinceladas finas muy bien ajustadas al cuadro. En San Mamés ilusiona mucho la aparición de un nuevo león. Sin tratar de presionar, el aficionado se fija en todo lo que hace. Y lo que hizo estuvo bien.

Pero al margen de la actuación de Selton Sánchez, que se convirtió en uno de los protagonistas del partido además de Nico Williams que entre dolores de pubis, recaídas y demás familia, marcó un gol para enmarcar, el partido contra el Oviedo solo sirvió para sumar puntos y no para sacar conclusiones demasiado positivas. Porque frente a un rival como el Oviedo, que da la sensación de que va a sufrir muchísimo en su intento de conservar la categoría, el Athletic llegó a pasar apuros en algunos momentos y más por la impericia propia que por el acierto ajeno. La defensa rojiblanca, que la temporada pasada y la anterior fue un muro, presenta más grietas de lo normal, como si las paredes estuvieran infectadas de aluminosis. Recordemos que dos campañas atrás, Unai Simón consiguió el trofeo Zamora por sus méritos personales y también por los de sus hombres de respaldo y en la edición siguiente el Athletic fue el equipo menos goleado.

Todos los entrenadores recuerdan que defender es una tarea común de todo el equipo, que se empieza a hacerlo en la línea delantera, pero la cuestión es que en partidos como el de San Mamés algunos errores son tan groseros que no se le pueden atribuir más que a los últimos de la fila. El gol anulado al Oviedo por el pelo de una gamba es un ejemplo, además de que vino precedido de un fallo imperdonable del portero, que no es sospechoso de nada pero también los comete, por eternizarse a la hora de golpear el balón.

Es cierto que en la segunda parte el Oviedo, lejos de lanzarse al abordaje sobre la portería del Athletic, pareció conformarse con la derrota mínima. No sabía cómo salir de la presión de los hombres de Valverde, más coordinada en los 4 minutos finales aprovechando también el bajó físico de su rival. En alguna de esas pérdidas que sufrieron los visitantes pudo llegar el segundo gol rojiblanco, pero tampoco acertaron los delanteros a la hora de embocar el balón en la portería de Escandell, que se puso chulo con Selton cuando el debutante, que no se intimidó, le impidió sacar rápido el balón en largo.

En fin. A todo San Mamés le hubiera gustado –salvo al quesito de la tribuna ocupado por los oviedistas– que el chaval embocara el disparo que él mismo se fabricó nada más comenzar la segunda parte, pero no todo puede salir bien. Con los puntos nos conformamos antes del parón. Son un alivio un año con tantas dudas.