Rego, la «gran noticia del Athletic»: Valverde ya le pone 'deberes'

Alejandro Rego (Bilbao, 22 años) empieza a coger galones en el Athletic de Ernesto Valverde en este inicio de temporada. Tras sumar sus primeros minutos ... en Champions hace quince días ante el Arsenal, ayer disputó los 90 minutos en Dortmund. Una clara señal de la confianza del técnico en el canterano, que anoche disfrutó de su primera titularidad con el primer equipo rojiblanco.

El centrocampista bilbaíno ya tuvo minutos en pretemporada y ha seguido contando con oportunidades ante las bajas en la medular que sufre el cuadro de Valverde. Tras 86 partidos en el filial durante las tres últimas campañas, con cinco goles y tres asistencias, Rego está ante una buena oportunidad para asentarse en el primer equipo. Valverde ya dejó claro en verano que es un futbolista que le gusta y con el que quiere contar, pero al que todavía le quedan cosas por mejorar.

«Rego es una gran noticia para el Athletic, desde luego. El hecho de que esté en el primer equipo ya es una apuesta importante por él, pero que salga en un partido de este calibre con el Borussia Dortmund significa mucho. Esperamos que sea un punto de partida también para él. Es un jugador que después de la lesión de Prados va a tener que participar», declaró ayer Valverde al ser cuestionado sobre el rendimiento de este mediocentro de 1,92 metros y condiciones más que prometedoras. «Tiene juego, tiene fútbol, tiene que meterle ritmo a los partidos y si lo consigue es un jugador de mucho nivel técnico y que nos puede ayudar mucho».

A Rego se le han visto maneras desde que se colocó como pivote en el estreno de la pretemporada frente a la Ponferradina. Con su estatura destaca en el centro del campo. Rego destaca por su inteligencia táctica, por cómo saca el balón jugado y por ser muy técnico. De hecho, en Lezama siempre se le ha considerado como una gran promesa, por tener un físico adaptable a la élite y por sus condiciones técnicas.

El joven bilbaíno tiene que mejorar la faceta defensiva. Le falta saber aprovechar su cuerpo en los duelos defensivos, abarcar más en la medular y hacerse fuerte sin balón. Algo en lo que desde Lezama le han insistido esta última temporada, teniendo una mejora muy significativa en ese aspecto durante el último curso en el regreso del Bilbao Athletic a Primera Federación. Encargado de organizar el juego del filial desde atrás y también siendo determinante sin balón, Rego fue uno de los centrocampistas más destacados de toda la categoría, lo que este verano le ha permitido hacerse un hueco en la pretemporada del Athletic y ser valorado por el preparador rojiblanco por su rendimiento.

Alejandro Rego acaba contrato el 30 de junio de 2026, pero el club posee una opción para ampliar esta vinculación por dos temporadas más