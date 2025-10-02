El detalle del Athletic al término del encuentro con sus 4.000 hinchas Los jugadores se han acercado a la grada y han agradecido el apoyo recibido

Juanma Mallo Enviado Especial. Dortmund Miércoles, 1 de octubre 2025

Los jugadores de la primera plantilla del Athletic han querido agradecer el apoyo a los 4.000 hinchas rojiblancos que han acudido al duelo contra el Dortmund. Después de animar sin descanso durante casi todo el encuentro, la afición ha visto cómo la plantilla ha imitado el ritual que se sigue en San Mamés tras los duelos.

Se ha cantado el 'Txoria Txori' y demás cánticos de La Catedral. Lekue, Simón, Sancet y Williams, en primera fila, escuchaban atentos. El resto, detrás. Tras cinco minutos unidos, la plantilla ha saltado la valla, se ha acercado a las primeras filas y han regalado sus camisetas.

❤️ Mila esker a tod@s l@s que habéis viajado a Dortmund.



Beti egongo gara zurekin, Athletic.#BVBAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/9aGy9VCgra — Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025

Lekue, Simón, Unai Gómez, Galarreta, Gorosabel... La mayoría se han unido a este gesto que tiene tanta carga después de una derrota.

