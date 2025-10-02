El guiño de Guruzeta a su compañero Beñat Prados, lesionado de gravedad El delantero del Athletic anotó el único tanto de los rojiblancos ante el Borussia Dortmund

Juanma Mallo Jueves, 2 de octubre 2025, 07:43 Comenta Compartir

Beñat Prados tiene muy difícil jugar en lo que queda de temporada. El centrocampista del Athletic se lesionó en un entrenamiento y se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El pronóstico, entre seis y ocho meses de baja en función de su evolución. En una campaña en la que iba a debutar en la Liga de Campeones, como la mayoría de sus compañeros, tendrá que ver el fútbol desde la televisión o de la grada.

Pues bien, este miércoles estuvo presente en el Signal Iduna Park de Dortmund, donde el Athletic cayó derrotado por 4 goles a 1. Ocurrió cuando en el minuto 61, Guruzeta cogió un balón en el área del Borussia y marcó una diana que sirvió para creer en el empate.

En la celebración, el delantero guipuzcoano dibujó con los dedos de sus manos el dorsal que porta Prados, el número 24, con una mano formó un dos y con la otra un cuatro. Prados, en Instagram, ha agradecido el gesto. Ha respondido a la story de su compañero con un par de corazones y dos puños chocando.

Instagram

Ese tanto de Guruzeta sirvió para que la ilusión se activara en la grada del Athletic. La afición se volcó con el equipo y el bloque de Valverde creyó en la posibilidad de arrancar al menos un empate de Dortmund. Navarro tuvo la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, el equipo vizcaíno se volvió de vacío. Y ahora a pensar en el Mallorca.