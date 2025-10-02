El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El segundo gol de Chukwuemeka rebotó en Gorosabel y nada pudo hacer Simón. Reuters

Borussia Dortmund 4-1 Athletic

El Athletic hace demasiadas concesiones

A los rojiblancos no les llega con su reacción en la segunda parte para evitar la derrota en Dortmund en un partido mediatizado por el once de Valverde y la debilidad atrás

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:09

La batalla del Signal Iduna Park, que en cuestión de épica se había planteado como la batalla contra el muro de hielo de 'Juego de ... Tronos' y no fue para tanto, terminó con un Athletic goleado, dolido y, sobre todo, con una pregunta muy correosa en la cabeza. ¿Y si se hubiera jugado con el equipo titular? Porque lo cierto es que los rojiblancos, a raíz de acortar distancias con un gol de Guruzeta a la hora de juego, pusieron en serios apuros al Borussia de Dortmund. Demostraron que podían competir y, de hecho, tuvieron opciones de empatar antes de que un golpe de mala suerte en el minuto 82 -un balón que Guirassy desvió a gol sin querer-, terminara de hundirles.

