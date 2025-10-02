Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet

Inquietud en el Athletic con la segunda lesión esta temporada de Oihan Sancet. El medio punta no estuvo en el 11, aunque fue una decisión ... que podía estar justificada por las numerosas rotaciones que aplicó Ernesto Valverde.

El entrenador explicó el problema de Sancet cuando fue cuestionado por la rareza de ver a Guruzeta de medio punta en los últimos minutos de duelo. «Sancet tuvo ayer una pequeña molestia antes de salir en el entrenamiento«, explicó el entrenador rojiblanco.

El técnico no quiso dar más explicaciones con el argumento de que se trata de información médica confidencial que debe ser facilitada con la autorización del protagonista. « Lo de Sancet no puedo especificar. Es una molestia, pero no estoy autorizado a decir qué tiene. Lo evaluaremos mañana y veremos si puede estar para el sábado«, indicó.

Ernesto Valverde: "No me preocupa demasiado ahora mismo el Qarabağ. Tenemos que pensar en LALIGA".#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/uwuXotdxua — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 1, 2025

Sancet sufrió una lesión en la rodilla derecha durante un amistoso en la pretemporada en Liverpool, específicamente en el ligamento lateral interno. Inicialmente, se pensó que podría ser una lesión muscular grave y que corría el riesgo de estar una temporada larga de baja, como él mismo admitió.

Por suerte sólo se perdió el primer partido de Liga, ante el Sevilla. Reapareció ante el Rayo en la segunda jornada y firmó su única diana de la campaña. Ahora es duda ante el Mallorca, en un encuentro clave para el Athletic, ansioso de poner fin a su mala racha de resultados.

«Más contundentes»

El preparado rojiblanco admitió que introdujo tantos hombres de refresco en el once inicial porque la carga de minutos de algunos de sus jugadores «me condiciona y tengo que pensar en todo», y destacó que en el primer tiempo «hemos estado espesos en el juego, pero siendo solidarios y tampoco les dejábamos jugar a ellos». A la media hora de partido llegó el tanto de los alemanes «en la única situación que han tenido. Estos equipos son así de contundentes», subrayó.

Sin embargo, el de Viandar de la Vera hizo mucho hincapié en la reacción de su equipo en la segunda mitad, «en la que incluso hemos estado a punto de lograr el empate». Desde su punto de vista, el de ayer fue un «resultado abultado para lo que ha sido el partido. Estos equipos no perdonan y hay que aprender de eso», dijo.

Afirmó que su plan «siempre es ganar», pero es consciente de que no puede «llegar a estos campos y dominar el partido. Ellos son un equipo con nivel para llegar a la final». Pero Valverde remarcó que en los «momentos en los que estamos bien debemos intentar ser más contundentes». Recalcó que el equipo tiene que «rehacerse» a pesar de estar con cero puntos. «Hay que intentar competir y que estos resultados no nos hagan daño. La Champions es difícil, ya lo sabíamos».