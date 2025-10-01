El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
La hinchada rojiblanca siguió animando con fuerza a pesar de la contundente derrota por 4-1
Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:16
La derrota ante el Borussia no enmudeció a la afición del Athletic. La hinchada rojiblanca siguió animando desde su zona del Iduna Park después de ... que el árbitro pitase el final del choque. Casi parecía que habían ganado, pero la realidad era bien diferente. Acababan de recibir un jarro de agua fría en forma de 4-1.
El tesón de los athleticzales sorprendió a la hinchada local. Los germanos no dudaron en reconocer el coraje rojiblanco. Los seguidores del Borussia aplaudían los cánticos desde el sector del Athletic hacían gestos de aprobación antes de abandonar sus localidades. La buena sintonía entre aficiones marcó la previa, el encuentro y el pospartido.
❤️ Mila esker a tod@s l@s que habéis viajado a Dortmund.— Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2025
Beti egongo gara zurekin, Athletic.#BVBAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/9aGy9VCgra
Fue una noche complicada para los hinchas vizcaínos. Tras una primera parte complicada, los de Valverde soñaron con empatar a dos el encuentro gracias al 2-1 de Guruzeta. Sin embargo, el mayor castigo llegó cuando mejor jugaba el equipo tras los cambios. La sentencia a última hora dejó un abultado 4-1 en el electrónico. «No merecemos esto», se lamentaba más de uno en su asiento. Al menos, se llevaron el reconocimiento de su rival. No es poco.
